Глава Минобороны Израиля пригрозил устранить верховного лидера Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что, согласно плану израильской армии, для достижения цели операции «Народ как лев» верховный лидер Ирана Али Хаменеи должен «перестать существовать». Так израильский министр прокомментировал очередную ракетную атаку иранских сил по территории Израиля.

«Армия обороны Израиля проинструктирована и знает, что для достижения этих целей (устранение ядерной и ракетной угроз от Ирана.— ''Ъ'') и этот человек совершенно точно должен перестать существовать»,— сказал Исраэль Кац журналистам возле одного из попавших под обстрел зданий в пригороде Тель-Авива (цитата по AP).

86-летний Али Хаменеи как верховный лидер Ирана считается главнокомандующим вооруженными силами. Как писали Reuters и Axios со ссылкой на источники, в рамках операции «Народ как лев», начавшейся 13 июня, у Израиля был план и возможность ликвидировать Али Хаменеи, однако президент США Дональд Трамп выступил против. Сам американский президент говорил, что верховный лидер «легкая мишень», но убивать его, «по крайней мере» сейчас, США не планируют.

Тем временем с 13 июня израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных иранских командиров, включая командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде. По словам источников Reuters, в число убитых вошли 15–20 советников Али Хаменеи.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».

Лусине Баласян