Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Сразу два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,4 за три часа произошли в пятницу, 20 июня, у восточного побережья Камчатки, сообщили «Ъ» в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в 03:11 по камчатскому времени (18:11 мск.). Его эпицентр находился в 167 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 60,8 км.

Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 06:23 (21:23 мск.) в этом же районе океана в 166 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 28,9 км под морским дном.

По предварительным данным, подземные толчки в населенных пунктах Камчатского края не ощущались.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский