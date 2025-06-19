ANCOR: кадровый голод остается фундаментальной проблемой российского рынка труда

На российском рынке труда наблюдается дефицит кадров, в ближайшие годы кадровый голод будет сохраняться. Такой прогноз сделала руководитель отдела по развитию бизнеса ANCOR Consulting Варвара Толстая на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Эксперт выделила несколько факторов, влияющих на кадровый голод:

демографическая яма;

миграция;

дефицит квалифицированных кадров, несоответствие образования потребностям работодателей;

непопулярность отдельных профессий.

Следствия кадрового голода:

конкуренция за персонал;

рынок кандидата;

текучесть;

снижение производительности труда;

зарплатная гонка.

По словам Варвары Толстой, на рынке труда сохраняется востребованность отдельных категорий персонала. Прежде всего речь идет о линейном персонале, например курьерах, водителях, логистах, и производственном персонале, в том числе вахтовиках. Сохраняется востребованность неквалифицированных и квалифицированных кадров — в мае фиксировался сильный дефицит сварщиков по всей стране, отметила госпожа Толстая.