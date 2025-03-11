ВВП наполнят интеллектом

Совокупный экономический эффект (вклад в ВВП) от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) во всех отраслях экономики РФ к 2030 году может составить 11,6 трлн руб., прогнозируют эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. К 2035 году, по их оценке, такая добавленная стоимость отраслей увеличится уже до 46,5 трлн руб. Отметим, что цифра для 2030 года примерно совпадает с целью «ИИ-эффекта» для ВВП, обозначенной в обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ, утвержденной в феврале 2024 года,— 11,2 трлн руб.

Массовое внедрение технологии эксперты ИСИЭЗ ожидают на горизонте до 2035 года. Сейчас, по их оценке, лишь «относительно небольшая часть» компаний успешно используют ИИ в своих бизнес-процессах. Основной вклад в экономический эффект к 2035 году внесут обрабатывающая промышленность (7,7 трлн руб.), строительство (4 трлн руб.), а также сферы профессиональной, научной и технической деятельности (3,7 трлн руб.). Сектор транспортировки и хранения добавит к ВВП 2,6 трлн руб., финансов и страхования — 2,5 трлн руб., информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — 2,2 трлн руб., здравоохранения и социальных услуг — 1,7 трлн руб.

Для всего этого компаниям понадобятся значительные финансовые ресурсы. По оценке экспертов, их вложения увеличатся со 146 млрд руб. в 2023 году до 1,8 трлн руб. в 2035-м. В тройку лидеров по прогнозируемым затратам эксперты включили «Финансы и страхование» (281 млрд руб.), «Здравоохранение и соцуслуги» (278 млрд руб.), ИКТ (251 млрд руб.).

Второй важный фактор для расширения внедрения ИИ — наличие квалифицированных работников. По прогнозу ИСИЭЗ, за 2023–2035 годы численность профильных специалистов в РФ может вырасти с 48,3 тыс. до 463,5 тыс. человек. В 2035 году более четверти (26%) ИИ-специалистов могут быть заняты в обрабатывающей промышленности, немногим меньше (23%) — в ИКТ-секторе. Еще 29% специалистов будут задействованы в пяти отраслях: профессиональная, научная и техническая деятельность, финансы и страхование, транспортировка и хранение, здравоохранение и соцуслуги, строительство.

Венера Петрова