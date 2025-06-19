РБК: против владельца и директора ФК «Торпедо» возбудили дело о взятке арбитру

Совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу команды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, против мужчин возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 184 УК часть 2). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей,— до 7 лет лишения свободы. Дело расследует следственный департамент МВД. В офисах и по месту жительства господ Соболева и Скородумова прошли обыски. По данным источников РБК, сейчас они находятся в отделении полиции для проведения следственных действий. РБК пишет, что эту информацию подтвердил источник в Российском футбольном союзе.

Леонид Соболев, владеющий строительной компанией «СГС-Югра», стал соучредителем «Торпедо» в конце 2024 года. Совместно с ним в совет учредителей вошли Николай Сторожук и Владимир Кожаев, главы компании «Сибпромстрой». Леонид Соболев ранее говорил о совместной работе компаний над реконструкцией стадиона для футбольного клуба. Основную часть строительства планировалось завершить в 2026 году.

«Торпедо» сыграло прошедший сезон в Первой лиге. Футбольный клуб занял вторую строчку турнирной таблицы, что гарантировало ему выход в Российскую премьер-лигу.

Осенью 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что руководство футбольного клуба «Крылья Советов» собиралось перечислить 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Самарский губернатор говорил, что объем теневого рынка коррупции достигает 500 млн руб.

Степан Мельчаков