ВТБ вложит 800 млрд в строительство специализированного порта в Усть-Луге

ВТБ станет крупным кредитором при реализации проекта строительства специализированного порта в Усть-Луге. Объем инвестиций составит 800 млрд рублей, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума уточнил журналистам сумму инвестиций. Финансирование будет осуществляться в течение нескольких лет.

В апреле текущего года господин Костин заявил, что ВТБ станет крупным кредитором проекта в Усть-Луге. На его территории разместится комплекс по переработке этансодержащего газа.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «Деньги на комплекс по переработке газа проведут через ВТБ».

Татьяна Титаева