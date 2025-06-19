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ВТБ вложит 800 млрд в строительство специализированного порта в Усть-Луге

ВТБ станет крупным кредитором при реализации проекта строительства специализированного порта в Усть-Луге. Объем инвестиций составит 800 млрд рублей, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума уточнил журналистам сумму инвестиций. Финансирование будет осуществляться в течение нескольких лет.

В апреле текущего года господин Костин заявил, что ВТБ станет крупным кредитором проекта в Усть-Луге. На его территории разместится комплекс по переработке этансодержащего газа.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «Деньги на комплекс по переработке газа проведут через ВТБ».

Татьяна Титаева

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