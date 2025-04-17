Деньги на комплекс по переработке газа проведут через ВТБ

200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленобласть) будут размещены на субординированном депозите ВТБ, говорится в проекте постановления правительства РФ. Ранее 900 млрд из средств ФНБ планировалось разделить на субординированный депозит и депозит без субординации в «ВЭБ.РФ». Перераспределение финансовых потоков из ФНБ вряд ли скажется на ходе реализации проекта, говорят эксперты, но участие в финансировании коммерческого банка благотворно повлияет на банковскую систему страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Упоминаемый проект постановления был опубликован 15 апреля. Вчера Андрей Костин, президент — председатель правления ПО «Банк ВТБ», сообщил на форуме Data Fusion, что банк станет крупным кредитором проекта в Усть-Луге. По его словам, общий объем финансирования строительства КПЭГ со стороны ВТБ будет «в разы больше» суммы, которую банк получит на депозит из ФНБ. Точную сумму он называть не стал.

Согласно утвержденному ранее паспорту проекта, лимит финансирования из ФНБ составлял 900 млрд рублей. До 440 млрд рублей под 6% годовых планировалось разместить на субординированном депозите «ВЭБ.РФ», до 460 млрд рублей по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, на срок не более 16 лет — на депозите без субординации. В пояснительной записке к проекту постановления правительства отмечается, что средства на депозит без субординации пока не были размещены — именно за счет их снижения и будут предоставлены средства на «суборд» ВТБ.

Субординированный депозит — это такой депозит, средства которого в случае банкротства банка в первую очередь направляются кредиторам, то есть в данном случае ФНБ, а не вкладчику, то есть получателю средств для реализации проекта, объясняет управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Для банка такой депозит привлекателен, поскольку он обеспечивает рост капитализации и позволяет выдавать больше займов, а сам депозит размещается на очень длительный срок (зачастую даже больше 10 лет) и, соответственно, под низкий процент. Несубординированный депозит — это обычный депозит, лишенный всех перечисленных преимуществ для банка.

Проект «Газпрома» в Усть-Луге — сложный для реализации, напоминает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, но сегодня он является жизненно важным для компании, поскольку фактически дает возможность переориентировать тот газ, который направлялся в Европу. «Логика принятого решения перенести "суборд" в ВТБ выглядит понятной,— рассуждает аналитик.— Но все равно в текущих условиях, учитывая санкционные ограничения, сохраняющиеся угрозы террористических атак и высокие процентные ставки по кредитам, проект выглядит высокорисковым».

Исходя из околонулевых рисков банкротства ВТБ, по сути, разницы с точки зрения рисков в размещении средств ФНБ в ВТБ или «ВЭБ.РФ» нет, но для ВТБ это выгодно, поскольку, в отличие от ВЭБа, это коммерческий банк, и эффект от размещения средств на его счетах будет выше, считает господин Тедеев. «То есть для экономики в целом и для банка в частности эффект будет выражен в увеличении объема безналичных денег в обороте и межбанковских расчетах»,— поясняет он.

Подключение ВТБ к финансированию проекта КПЭГ вряд ли значительно повлияет на темпы реализации проекта, продолжает эксперт IPM Consulting. Для проекта неважно, на каком счете лежат выделенные средства, но это существенно для банковской системы. «По сути, государство таким образом предоставляет экономике и банковскому сектору значительный объем ликвидности, который будет доступен в качестве заемных средств для значительно большего круга заемщиков, чем те, которые могли бы претендовать на средства ФНБ»,— заключает господин Тедеев.

Александра Тен