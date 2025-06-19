Бизнес коворкингов через аренду становится менее интересным

Сегмент коворкингов становится менее привлекательным с точки зрения аренды, если сравнивать его с классическим офисным рынком. Таким мнением поделился управляющий партнер группы компаний «IPG Россия» Иван Починщиков. По его словам, арендная ставка в офисном сегменте растет в среднем на 15–20%, у коворкингов — на 9–10%.

«Либо покупать здание и самим реализовывать, но тогда срок окупаемости будет в районе восьми-девяти лет. Та модель с окупаемостью в два-три года, когда берешь в аренду и пересдаешь, не работает»,— поделился тенденцией господин Починщиков.

По данным компании CORE.XP, в 2025 году операторы гибких офисов откроют десять новых площадок в Москве общей площадью порядка 37 тыс. кв. м на 6 тыс. рабочих мест — это минимальный показатель с 2020 года. В прошлом году было открыто 41 тыс. кв. м гибких офисов, что на 10% больше планируемого на 2025 год объема.

Как писал «Ъ» в феврале, ограниченное предложение в бизнес-центрах Москвы привело к тому, что многие компании стали переориентироваться на рынок коворкингов. В результате доля свободных площадей в этом сегменте снизилась до 6,7%, такие площади активно арендуют компании из финансового сектора, IT-индустрии и промышленности.