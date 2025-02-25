Офисы прогнулись под спрос

Ограниченное предложение в бизнес-центрах Москвы привело к тому, что многие компании стали переориентироваться на рынок коворкингов. В результате доля свободных площадей в этом сегменте снизилась до 6,7%, такие площади активно арендуют компании из финансового сектора, IT-индустрии и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что вакантность гибких офисных пространств Москвы в феврале 2025 года сократилась на 3,9 процентного пункта (п. п) год к году, до 6,7%, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. Такой же тренд фиксируют в консалтинговой компании NF Group: по ее данным, вакансия в сервисных офисах столицы к началу 2025 года уменьшилась на 6,6 п. п. год к году, до 8,4%.

Снижение вакантности в коворкингах обусловлено нехваткой свободных площадей в классических бизнес-центрах, это подталкивает арендаторов выходить на рынок сервисных офисов, где чуть больше качественного предложения, отмечают в консалтинговой компании CORE.XP. За весь прошлый год доля свободных помещений в офисах Москвы составила 4,8%, сократившись на 3,3 п. п., подсчитали в IBC Real Estate.

Ранее спрос на гибкие офисы был более сдержанным, поскольку в обычных бизнес-центрах было достаточно свободных площадей для аренды, поясняют в CORE.XP. До этого момента вакансия в коворкингах составляла ежегодно в среднем 27%, что было связано с большим объемом нового строительства такой недвижимости, отмечает коммерческий директор по вопросам развития Business Club (оператор гибких офисов) Михаил Иоаннесянц.

В этом году уровень вакантных площадей в сегменте коворкингов сокращается еще и потому, что в четвертом квартале 2024 года 90% площадей в таких объектах было реализовано еще до открытия, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. В условиях высокой стоимости заемных средств у многих компаний отсутствует бюджет на отделочные работы в офисах, говорит Михаил Иоаннесянц. Арендаторы ищут готовые офисные пространства без значительных капитальных затрат, что делает коворкинги привлекательной альтернативой традиционным бизнес-центрам, добавляет партнер NF Group Мария Зимина. Объем сделок в сегменте сервисных офисных пространств к началу этого года составил 15 тыс. рабочих мест, что на 30% больше год к году, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Кроме того, выбирая размещение в гибких офисах, компании получают возможность арендовать помещения в наиболее востребованных центральных деловых районах Москвы, где предложение классических офисов уже давно вымыто с рынка, отмечает Полина Афанасьева. По ее подсчетам, вакансия в пределах Садового кольца сейчас составляет примерно 2,7%. Так, например, Мосбиржа арендовала 5,4 тыс. кв. м в коворкинге «Газетный» недалеко от Красной площади, а страховой брокер Remind разместился в сервисном офисе Space 1 Legend общей площадью 1,3 тыс. кв. м у станции метро «Цветной бульвар».

Арендаторами сервисных офисных пространств чаще всего выступают компании финансового сектора, доля которых составляет 42%, подсчитала Екатерина Белова. Такие помещения пользуются спросом у IT- и промышленных компаний, в общем объеме сделок такие организации занимают 20% и 7% соответственно, говорит эксперт.

Активное развитие сервисных офисных пространств сохранится на горизонте ближайших лет, прогнозирует замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Быстрые темпы заполняемости стимулируют операторов расширять площади, считает Мария Зимина. Тем не менее из-за трудностей с финансированием замедляется реализация проектов по созданию новых спекулятивных коворкингов — площадей, которые не предназначены для конкретного арендатора, подчеркивают в CORE.XP. По словам консультантов, итоговая стоимость такого пространства может значительно превышать текущий уровень запрашиваемых ставок аренды в классических офисах.

София Мешкова