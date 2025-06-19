Товарные биржи России, КНР, Индии и других стран создают ассоциацию

Товарные биржи России (Петербургская биржа), Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Ирана подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) декларацию о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж. Об этом стало известно из пресс-релиза Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

«Устранение торговых барьеров, упрощенный доступ к перспективным рынкам, расширение круга деловых партнеров, дополнительные торговые и маркетинговые инструменты — вот что получат наши клиенты»,— описывает преимущества новой ассоциации председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Как сказано в сообщении пресс-службы, ассоциация должна стать ключевой площадкой для взаимодействия товарных и фьючерсных бирж стран ЕАЭС+, ШОС и БРИКС+. Особое внимание участники декларации планируют уделить реализации проекта по созданию международного ценового агентства. С помощью этого механизма сформируют систему справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары.

Помимо БУТБ и Петербургской биржи декларацию подписали товарная биржа «Евразийская торговая система» (Казахстан), Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Национальная товарно-деривативная биржа Индии, Товарная биржа Ирана и Синьцзянский азиатско-европейский международный торговый центр (Китай).