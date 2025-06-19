FT: Microsoft готова выйти из переговоров с OpenAI

Microsoft и OpenAI не могут договориться по условиям будущего сотрудничества, и корпорация Сатьи Наделлы может вовсе выйти из переговоров. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Спор между двумя давними партнерами возник после того, как 5 мая основатель OpenAI Сэм Альтман объявил, что не станет превращать ее в коммерческую структуру, как предполагалось ранее. При этом у нее сохранится коммерческое подразделение, а перевод стартапа в статус корпорации, действующей в общественных интересах (PBC), по мнению господина Альтмана, позволит OpenAI привлечь больше инвестиций. Более того, FT ранее сообщала, что разработчик ChatGPT намерен провести IPO.

Перевод OpenAI в статус PBC требует одобрения Microsoft как ключевого инвестора. При этом стороны не могут прийти к единому мнению, какую долю в разработчике ChatGPT получит Microsoft после того, как OpenAI станет публичной компанией. Источники FT сообщали, что корпорация готова отказаться от акций OpenAI в обмен на предоставление полного доступа к ее технологиям, которые будут разработаны после 2030 года (до этого момента действуют нынешние соглашения), а также на долю в продажах. Но руководство стартапа с этими условиями не согласно.

Как сообщают источники FT, если в ближайшее время сторонам не удастся прийти к согласию, Microsoft выйдет из переговорного процесса и будет руководствоваться положениями действующего до 2030 года соглашения между компаниями.

Кирилл Сарханянц