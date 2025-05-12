FT: OpenAI пересматривает соглашение о сотрудничестве с Microsoft ради IPO

Компания OpenAI, известная прежде всего созданием чат-бота ChatGPT, и ее ключевой инвестор Microsoft обсуждают пересмотр условий сотрудничества. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, речь, в частности, идет о возможности для OpenAI провести IPO. Одной из тем обсуждения является вопрос о том, какую долю в разработчике ChatGPT получит Microsoft. Источники сообщают, что корпорация готова отказаться от акций OpenAI в обмен на предоставление полного доступа к ее технологиям, которые будут разработаны после 2030 года (до этого момента действуют нынешние соглашения), а также на долю в продажах.

Microsoft впервые инвестировала в OpenAI в 2019 году, вложив $1 млрд. С тех пор инвестиции Microsoft достигли $13 млрд. Капитализация OpenAI сейчас оценивается в $260 млрд. OpenAI создавалась в 2015 году как некоммерческая организация для разработки искусственного интеллекта. После запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании перешла в более коммерческое русло. Это вызвало разногласия среди основателей OpenAI, а миллиардер Илон Маск, который участвовал в ее создании, даже подал в суд на ее руководство за искажение изначальной миссии.

5 мая основатель OpenAI Сэм Альтман объявил, что не станет превращать ее в коммерческую структуру, как предполагалось ранее. При этом у нее сохранится коммерческое подразделение. Как отмечает FT, нынешние переговоры с Microsoft свидетельствуют скорее о дальнейшем отходе OpenAI от некоммерческой направленности.

Яна Рождественская