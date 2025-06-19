Сроки выросли на отходах

Суд в Москве вынес приговор президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"» Сергею Чернину и двум топ-менеджерам предприятий группы. Они обвинялись в хищении около 400 млн руб. при ликвидации полигонов отходов в Нижегородской области и отмывании денег. Фигуранты получили от шести до десяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чернин получил серьезный срок, хотя его защита настаивает на невиновности бизнесмена

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Чернин получил серьезный срок, хотя его защита настаивает на невиновности бизнесмена

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Мещанском райсуде столицы завершился процесс по делу президента ООО ГК «Корпорация “Газэнергострой”» Сергея Чернина, бывшего руководителя ООО «Институт “Газэнергопроект”» Дмитрия Сучкова и гендиректора ООО «Биогазэнергострой» Валерия Меркулова. Все подсудимые признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Сергей Чернин и Валерий Меркулов — еще и в легализации средств, полученных преступным путем (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В результате Сергею Чернину назначено наказание в виде десяти лет колонии общего режима, Дмитрий Сучков получил восемь лет, а Валерий Меркулов — шесть лет. Суд солидарно взыскал с них в пользу Минэкологии сумму ущерба по делу — 409 млн руб.

В основу уголовного дела легла история с ликвидацией экологически вредных полигонов с отходами в городе Дзержинске Нижегородской области.

В апреле 2016 года постановлением правительства России ГК «Газэнергострой» была назначена единым поставщиком услуг по рекультивации свалки «Черная дыра», в которую с советских времен сливались химические отходы завода «Дзержинское оргстекло», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». 25 июля 2016 года «Газэнергострой» и ГБУ «Экология региона» Нижегородской области подписали соответствующий госконтракт, стоимость которого сначала составляла 4 млрд руб., а затем выросла до более чем 7 млрд руб.

В итоге по двум объектам — «Игумново» и «Белое море» — заказчик признал работы выполненными и принял их. Завершить в срок ликвидацию «Черной дыры» ГК Сергея Чернина не смогла, в группе это объясняли тем, что подлежащих уничтожению химикатов оказалось значительно больше, чем предусматривалось проектом. Компания запрашивала дополнительное финансирование, однако денег получить не удалось.

Тем временем проведенными ГК работами заинтересовались правоохранительные органы. В результате ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2016–2020 годах фигуранты «на основании подложных коммерческих предложений» организовали за счет бюджетных средств закупку материалов для ликвидации шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново», завысив их стоимость на 409,3 млн руб.

Введенные в заблуждение должностные лица нижегородского ГБУ «Экология региона», говорится в деле, согласовали представленные акты выполненных работ с завышенной ценой. Похищенными денежными средствами обвиняемые «распорядились по своему усмотрению».

Кроме того, установили в СКР, Сергей Чернин и Дмитрий Сучков «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными бюджетными средствами» конвертировали 251,3 млн руб. в €3,3 млн и перечислили их по фиктивному договору поставки материалов на счет иностранной транзитной компании, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, в АО «Чехословацкий торговый банк» в Братиславе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"» Сергей Чернин (справа), руководитель ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и руководитель ООО "Биогазэнергострой" Валерий Меркулов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"» Сергей Чернин (справа), руководитель ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и руководитель ООО "Биогазэнергострой" Валерий Меркулов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поначалу руководители группы и ее предприятий проходили по делу свидетелями, но уже в январе 2023 года были задержаны сотрудниками ФСБ, а Басманный суд Москвы арестовал их. Добиться отмены меры пресечения защите не удалось, несмотря на заслуги обвиняемых. Сергей Чернин, например, является почетным энергетиком и почетным работником газовой промышленности России. Он возглавлял комиссию по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, работал заместителем председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии. Господин Чернин является автором порядка 50 патентов. Награжден грамотами, медалями, дипломами и благодарностями руководства страны, различных министерств и ведомств.

После завершения процесса представители защиты заявили, что считают приговор несправедливым и будут его обжаловать.

«Указания на завышенную стоимость материалов есть только в показаниях одного из свидетелей,— сказал “Ъ” адвокат господина Чернина Александр Симонов.— Однако, согласно экспертизе, цена была рыночной. Госзаказчик из-за отсутствия средств сам занижал коэффициенты, по которым закупались материалы. Как мой подзащитный с коллегами мог похитить 409 млн, если госзаказчик сам остался должен им более 700 млн? Что касается обвинений в отмывании, то у защиты есть таможенные декларации, согласно которым товар на 1,5 млрд руб. был закуплен и ввезен за счет собственных средств компании, которую представляли подсудимые».

По словам другого защитника, «сметы, которые якобы были завышены, были утверждены двумя экспертизами, эта стоимость была заложена в контракт изначально, и по ней заказчик выплачивал деньги. А когда заказчик задерживал деньги, Чернин покрывал расходы из собственных средств, чтобы не останавливать работы. Губернатор Нижегородской области неоднократно отмечал, что работы на объектах "Игумново" и "Белом море" выполнены отлично».

Ефим Брянцев