В Аксайском районе за 35 млрд рублей построят индустриальный парк

В Аксайском районе появится индустриальный парк площадью 300 гектар. Компания «РостПромПарк» направит на эти цели 35 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и член совета директоров инвестиционно-строительного холдинга «Ф9 Групп» Дина Сичинава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Парк разместят вдоль магистрали М-4 «Дон» в 4 км от границы Ростова-на-Дону. Въезд и выезд будет доступен в обоих направлениях (южном и северном). Инженерная инфраструктура и площадь объекта позволят разместить на территории до 1 млн кв. м производственных, складских, сервисных зданий и сооружений.

Первый этап проекта планируется реализовать к 2028 году. Сейчас специалисты уже завершили предпроектные изыскания, определили планировку территории. Партнером проекта станет промышленный девелопер федерального уровня.

Компания «РостПромПарк» создана в 2024 году. Она входит в АО «Ф9 Групп». Последняя объединяет компании, которые работают на юге России, Северном Кавказе и в ЛНР. Специализация – создание инженерной инфраструктуры, проектирование, управление строительством индустриальных парков, промышленно-логистических центров.

Мария Хоперская