«Факт.Пром» разместит резидентов ИТМО Хайпарка

ООО «Факт.Пром» (входит в ГК «Факт») собирается на территории ИТМО Хайпарка в городе-спутнике Южный построить комплекс light industrial общей площадью 115 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать в три этапа, стоимость первого этапа оценивается в 5 млрд рублей. Эксперты находят проект перспективным с учетом формирования в южной части города промышленно-технологического кластера, но при этом отмечают снижение активности инвесторов в складском сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект по созданию научно-производственной экосистемы в Технологической долине «ИТМО Хайпарк»

Фото: ООО «ФАКТ.ПРОМ» Проект по созданию научно-производственной экосистемы в Технологической долине «ИТМО Хайпарк»

Фото: ООО «ФАКТ.ПРОМ»

Соглашение о намерениях между АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Факт.Пром» по строительству комплекса зданий для размещения высокотехнологичных производств и наукоемких предприятий было подписано в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко 19 июня на полях ПМЭФ-2025. В рамках проекта, предусмотренного соглашением, на территории ИТМО Хайпарка к 2030 году планируется создать современную индустриальную среду. Научно-технический кластер передает девелоперу пять участков под научно-производственные здания формата light industrial в современном индустриальном архитектурном стиле класса А.

Планируется, что проект будет реализован в три очереди. Первая будет представлять собой научно-производственный комплекс из трех зданий площадью более 45 тыс. кв. м со встроенными лабораториями, офисными, производственными, выставочными помещениями, местами для объектов общественного питания и объектами коллективного пользования: сервисными офисами, коворкингами, конференц-залами и фаб-лабом. Площадь участка под первую очередь — 4,5 га. Во второй этап войдет общественно-деловой комплекс площадью более 40 тыс. кв. м для размещения высокотехнологичных стартапов и IT-компаний. Третья очередь — комплекс зданий площадью более 30 тыс. кв. м, предназначенный для размещения предприятий мелкосерийной сборки, центров научных разработок и экспериментальных цехов. Предварительный примерный бюджет проекта первой очереди составит 5 млрд рублей.

Генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров считает объекты light industrial, совмещающие функции производства, офиса, склада, шоу-рума, R&D-центра в одной локации, новым супертрендом, аудиторией которого являются быстро развивающиеся производственные и инновационные компании, стартапы Санкт-Петербурга и Северо-Запада «на зрелых стадиях». Александр Ходченков, председатель совета директоров ООО «Факт.Пром», ожидает, что совместный проект с ИТМО Хайпарком станет точкой сборки инноваций: от фундаментальных исследований в стенах ИТМО до создания опытных образцов в экспериментальных лабораториях и запуска серийного производства в стенах будущего комплекса.

В портфеле «Факт.Прома» уже есть реализованные проекты развития промышленных территорий. Два — «Разметелево-Север» и «Разметелево-21» — были реализованы в Колтушском сельском поселении Ленинградской области. Еще один — проект индустриального парка «Киевское-95» (К-95) — выполняется компанией в Пушкинском районе города. Строительство первого этапа общей площадью 70 тыс. кв. м началось осенью 2024 года. Как рассказал «Ъ-СПб» господин Ходченков, выполнение данного проекта находится «в графике». Сейчас компания получила разрешение на строительство второго и третьего корпусов первого этапа. «Поскольку компания не привлекает проектное финансирование, а строит в основном на средства инвесторов, мы в течение двух-трех месяцев будем собирать заявки на заполнение этих объектов и в зависимости от этого примем решение о том, когда приступать к строительству следующих корпусов»,— объяснил девелопер. Год назад «Ъ-СПб» писал, что первыми тремя резидентами индустриального парка «К-95», которые займут отдельно стоящие здания формата build-to-suit площадью 1,5 тыс. кв. м, станут производитель пластиковой тары для фармацевтической продукции ООО «Пэт-Индустрия СПб», производитель ножей ООО «Кизляр-Экстрим» и фирма из сферы приборостроения ООО «СКБ-Инжиниринг» (см. «Ъ-СПб» от 05.06.2024).

Близость нового проекта с ИТМО Хайпарком к строящемуся индустриальному парку «К-95» господин Ходченков не считает проблемой, так как у площадок разные целевые аудитории. «"К-95" рассчитан на производственных инвесторов, а новый проект — на научно-промышленный сектор. И класс объектов в ИТМО Хайпарке будет все-таки повыше»,— уточняет девелопер.

Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Александр Шевелев обращает внимание, что затраты на строительство комплекса light industrial составляют 60–65 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости от площади здания. «Вероятно стоимость первой очереди также учитывает затраты на подведение сетей и подготовку к застройке всей территории, поэтому вложения в следующие этапы проекта будут ниже»,— рассуждает эксперт.

Объем инвестиций во вторую и третью очереди будет зависеть от срока их реализации, продолжает господин Шевелев. «Последние годы стоимость строительства растет повышенными темпами. Кроме того, дополнительное влияние на этот показатель оказывает высокая ключевая ставка. При текущей стоимости строительства суммарные вложения во вторую и третью очередь можно оценить в 4–4,5 млрд рублей»,— оценивает он.

По мнению Константина Фомиченко, партнера NF GROUP, подписание соглашения в рамках ПМЭФ подтверждает стратегический интерес к развитию города-спутника Южный как кластера наукоемкой и высокотехнологичной промышленности. «Это логичное продолжение общего тренда — перемещения современной производственной и исследовательской инфраструктуры ближе к новым точкам притяжения кадров. Такие проекты способны задать импульс для формирования нового промышленно-технологического ядра в южной части Санкт-Петербурга»,— подчеркивает господин Фомиченко.

Господин Шевелев тоже считает, что локация выглядит перспективной для проекта, учитывая развитую дорожно-транспортную сеть и расположение проекта на линии товародвижения с Москвой. К тому же в Пушкинском районе активно строится жилье, что упростит для резидентов комплекса поиск рабочей силы. Сочетание в проекте промышленных и складских площадей позволит инвестору диверсифицировать риски.

«Близость к индустриальному парку "К-95" может заинтересовать предприятия, которые не нашли в нем подходящих вариантов для размещения. В то же время параллельный вывод на рынок проекта на территории ИТМО Хайпарка может увеличить сроки реализации площадей. В условиях высокой ключевой ставки предприятия индустриально-складского сегмента снизили свою активность, что привело к превышению предложения над спросом»,— предупреждает эксперт Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге.

Александра Тен