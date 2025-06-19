Мантуров назвал оптимальный курс доллара для импортеров и экспортеров

Вице-премьер РФ Денис Мантуров считает, что курс доллара на уровне 100 руб. был бы наиболее оптимальным для импортеров и экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными»,— сказал господин Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

С января, по данным финансовой организации Bank of America, рубль вырос по отношению к доллару более чем на 40%. Согласно курсу ЦБ на 19 июня, стоимость доллара составляет 78,71 руб. В Банке России считают, что поддерживать курс рубля позволяет жесткая денежно-кредитная политика.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».

Елизавета Шмакова