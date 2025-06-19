Мерлионы полковника Киреева

Полковник юстиции Александр Киреев, отвечавший в центральном аппарате СКР за организацию служебных проверок, был осужден на 20 лет строгого режима. Его признали одним из организаторов преступного сообщества правоохранителей, пытавшегося незаконно посадить акционеров крупной IT-компании ООО «Мерлион» и захватить этот бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Киреев (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Киреев (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Хорошевском райсуде Москвы завершился процесс над бывшим заместителем начальника 8-го отдела (служебных проверок) управления кадров СКР Александром Киреевым и его общественным помощником Денисом Николаевым. По требованию гособвинителя из Генпрокуратуры они в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества, совершенная с использованием своего служебного положения) УК, ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (покушение на получение взятки в особо крупном размере) УК, ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК, ч. 3 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу и содержание под стражей) УК, ч. 3 ст. 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу) УК и ч. 2 ст. 307 (заведомо ложные показания) УК.

В ходе следствия и в суде установлено, что в июне 2019 года полковник Киреев выступил одним из организаторов ОПС, лидерами которого являлись решальщики, отец и сын Виталий и Кирилл Качуры (последний признан иноагентом).

Согласно разработанному ими плану, было решено организовать незаконное уголовное преследование и заключение под стражу акционеров крупной IT-компании ООО «Мерлион» Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также тогдашнего начальника ее службы безопасности Бориса Левина.

Фигуранты наняли ветерана боевых действий в Донбассе, который в подмосковном Красногорске поджег фасад дома бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, уволенного из ООО за махинации. Злоумышленники рассчитывали, что нападение будет квалифицировано как покушение на убийство предпринимателя и членов его семьи, но в ГСУ СКР по Московской области по результатам доследственных проверок в возбуждении уголовного дела было неоднократно отказано. Тогда начал действовать полковник Киреев — в отношении следователей-отказников и их руководителей была организована служебная проверка, по результатам которой они были привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы ГСУ СКР по Москве, где и началось уголовное преследование совладельцев «Мерлиона». Затем, действуя через посредника-адвоката, участники ОПС потребовали от троих задержанных по 5 млрд руб. за прекращение уголовного преследования. Причем предполагается, что в дальнейшем они рассчитывали захватить всю компанию.

Реализовать все свои планы злоумышленники не смогли, поскольку уголовное дело было изъято 26 января 2021 года из производства столичного следователя, а 17 февраля 2022 года — прекращено в центральном аппарате СКР в связи с отсутствием события преступления.

После этого в СКР и ФСБ занялись расследованием в отношении организаторов и участников ОПС. Вячеслав Симоненко был арестован и приговорен к 22 годам заключения, господа Качур и ряд их сообщников, в том числе из следственных органов, объявлены в розыск, уголовное дело о целой группировке следователей, в которую входил, например, сын экс-начальника ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского Сергей Ромодановский, рассматривают в военном суде.

Путем частичного сложения сроков прокурор попросил назначить подсудимому Кирееву 24 года колонии строгого режима, штраф в размере полумиллиарда рублей, запретить ему в течение 15 лет после освобождения служить в правоохранительных органах и требовал лишить его звания полковника. Для господина Николаева гособвинитель запросил 21 год заключения и штраф 500 млн руб. В итоге господин Киреев был осужден на 20 лет, остался без звания и получил 10-летнее ограничение на госслужбу. Его сообщник Николаев получил 19 лет. Им предстоит также выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. каждому из фигурантов прекращенного дела IT-компании.

Ранее по антикоррупционному иску Генпрокуратуры у полковника Киреева и его родственников, в прошлом сотрудников ФСБ, в доход государства были взысканы две квартиры, пять машино-мест, а кроме того, их обязали выплатить 26,2 млн руб., вырученных от продажи еще двух квартир.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин