Севастополец получил 17 лет за попытку подрыва вертолета ЧФ РФ

Житель Севастополя получил 17 лет строгого режима за подготовку подрыва вертолета Черноморского флота РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как уточнили «Ъ» источники в правоохранительных органах Крыма, 36-летнего севастопольца Сергея Кучеренко завербовало ГУР Минобороны Украины. По данным ФСБ, он получил задание достать из тайника 2 кг взрывчатки на основе гексогена, электродетонатор и электровоспламенитель. Из этих компонентов он должен был самостоятельно изготовить бомбу и подорвать военный вертолет Ка-27 на военном аэродроме Отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.

Сергея Кучеренко задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и приготовлении к изготовлению взрывных устройств.

Южный окружной военный суд признал его виновным, назначив 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее жительницу крымской Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену — она пожертвовала со своего банковского счета деньги на покупку ударных беспилотников для ВСУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь