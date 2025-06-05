Крымчанка получила 17 лет за донаты ВСУ

Жительницу крымской Ялты приговорили к 17 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.

Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма. Согласно судебным материалам, 35-летняя женщина пожертвовала со своего банковского счета деньги на покупку ударных беспилотников для ВСУ. Ее задержали российские правоохранители, возбудив уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

Ранее еще один крымчанин попал под суд по обвинению в госизмене за передачу украинской разведке данных о ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь