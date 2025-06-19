Как завещал Павел Дуров

Павел Дуров оставит свое состояние всем своим наследникам, включая сотню детей, появившихся благодаря донорству. Предприниматель рассказал о составленном завещании в интервью французскому изданию Point. По его словам, все дети получат равные права, и он не хочет делать между ними никаких различий. Сейчас у основателя Telegram шесть официально признанных им детей от трех разных женщин и около 100 младенцев в 12-ти странах, для которых Дуров — биологический отец. Однако, согласно документу, дети вступят в наследство не раньше, чем через 30 лет с настоящего момента. Дуров объяснил, что хочет, чтобы они жили как обычные люди и не зависели от банковского счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oslo Freedom Forum Фото: Oslo Freedom Forum

Кроме того, могут быть и дополнительные условия, которые ограничат или наделят наследников правом, говорит управляющий партнер Maximova & partners Ольга Максимова: «Подобные решения среди состоятельных людей стали встречаться все чаще и чаще. Например, известный предприниматель Игорь Рыбаков выбрал подобный вариант распределения наследства в отношении своих детей. И здесь как минимум две причины, по которым бизнесмены так поступают. Первая: если дети не хотят вести предпринимательскую деятельность после своих родителей, возглавлять или брать на себя эту ответственность, то не нужно и заставлять. Второй момент: дети должны заслужить право продолжить деятельность отца, не растратить состояние, которое родители создавали в течение длительного времени.

Завещание — инструмент, который может меняться. Как только появляются новые вводные, его можно изменять, и действовать будет самая поздняя версия. Предприниматели не просто в завещании указывают: "Бизнес, доли в ООО, акции перейдут моим наследникам". Скорее всего, речь будет идти о личном или наследственном фонде. Там уже прописываются условия, при которых дети вообще не смогут ничего унаследовать или им не перейдет бизнес. Но все это сложно оформить в одном завещании. Скорее всего, там будет несколько наследственных инструментов. Споры, конечно же, тоже не исключены. Все зависит от того, как Павел Дуров прописал, что будет достаточным для признания его ребенка. Сейчас у него более 100 детей, которые рождены с использованием его спермы, и им, естественно, придется сдать генетический анализ и подтвердить свое родство».

Павлу Дурову — 40 лет. Причина, которая подтолкнула его к составлению завещания в таком возрасте, по его словам, это рискованная работа. Дуров отметил, что защита свобод приносит множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Миллиардер считает, что завещание поможет защитить его детей и компанию, которая останется верна его ценностям. Управлять платформой в случае «исчезновения» Дурова будет некоммерческий фонд. А вероятность споров между наследниками зависит в первую очередь от того, насколько грамотно составлен документ, говорит партнер практики частных Клиентов, адвокат адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони: «Мы не до конца понимаем, где будет происходить открытие наследства. Павел живет на несколько стран. Процедура наследства определяется локальным законодательством той страны, где состоится открытие наследства.

Следующее: да, действительно, Павел официально признает шестерых детей, то есть, скорее всего, у них он записан как отец в свидетельствах о рождении. Им не придется дополнительно подтверждать факт отцовства. Если же мы говорим о других детях, то тут процедура не зависит от юрисдикции — для получения права на наследство ребенок сначала должен заявить в суд требование о признании факта отцовства.

Получится ли у всех детей, учитывая их количество, поровну поделить наследство? Ответ на этот вопрос зависит от двух переменных: содержание того документа, завещания, которое оформлено, насколько оно хорошо составлено, как в нем продуманы все нюансы, все моменты. Если это грамотно составленный документ, не оставляющий лазеек, то вероятность споров существенно снизится. Все-таки Павлу всего 40 лет, и, несмотря на все риски, сопряженные с его работой, мы надеемся, что он будет жить долго. Безусловно, большие состояния часто связаны в дальнейшем с огромным количеством судебных разбирательств в разных юрисдикциях. Но мы знаем и примеры, когда и большие состояния делились без судебных споров».

По данным Forbes, в апреле 2025 года состояние Павла Дурова превышало $17 млрд. В этом году он занял восьмую строчку рейтинга российских миллиардеров. В 2024-м бизнесмен был задержан в аэропорту Парижа в связи с расследованием незаконной деятельности преступников в Telegram, но вскоре предпринимателя выпустили под залог.

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Анна Кулецкая