В ОЭЗ «Липецк» появится завод распределительных устройств за 3,5 млрд

АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК») планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в строительство и оснащение новой производственной площадки в ОЭЗ «Липецк» до конца 2027 года. Соответствующее соглашение было подписано председателем совета директоров АО Дмитрием Филатовым и губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров АО «Национальная энергетическая компания» Дмитрий Филатов после подписания соглашения

Фото: Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров АО «Национальная энергетическая компания» Дмитрий Филатов после подписания соглашения

Фото: Правительство Липецкой области

Проект будет реализован подконтрольным «НЭК» ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» на земельном участке площадью 6 га. На производстве планируется освоить технологии локализации производства инновационной промышленной продукции комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжений от 110кВ до 500кВ на территории РФ. Уточняется, что на предприятии будет создано порядка 200 рабочих мест.

«Это соглашение — мощный импульс для энергобезопасности не только Липецкой области, но и других регионов. Производство обеспечит надежным и современным оборудованием для распределения электроэнергии от Калининграда до Дальнего Востока»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным Rusprofile, ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» зарегистрировано в ОЭЗ ППТ «Липецк» в октябре 2024 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Анна Перепечинова. 100% долей принадлежит АО «Энергия Инноваций», конечные бенефициары не раскрываются.

Ульяна Ларионова