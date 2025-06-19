«Все начинается в семье»

Подростковая преступность в Саратовской области с начала года выросла на 20% — такие данные привел прокурор региона Сергей Филипенко. Он подверг критике бездействие комиссий по делам несовершеннолетних, а также «не выносящих сор из избы» школ; рассказал об актуальных угрозах для молодежи — от криминального контента до вербовки в диверсионные группы. Как органы прокуратуры Саратовской области поддерживают институт традиционных ценностей — в интервью Сергея Филипенко «Ъ — Средняя Волга».

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Фото: Прокуратура Саратовкой области Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко

Фото: Прокуратура Саратовкой области

В последнее время нам все чаще приходится писать о правонарушениях, совершаемых подростками. Насколько, согласно вашим данным, проблема детской преступности характерна для Саратовской области?

Начну с сухих цифр. С начала года в регионе подростки совершили свыше 170 преступлений, это на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего подростки совершают кражи, мошенничества, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Прокуроры тщательно изучают каждый случай, разбираются в причинах, ищут ответственных. На каждый такой факт следует реакция.

Насколько эффективно справляются со своими задачами органы системы профилактики?

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на формирование у подростков законопослушного поведения и здорового образа жизни, создание условий для занятий общественно полезной деятельностью. Организованы летняя занятость и оздоровление детей и молодежи, а также их временное трудоустройство.

Однако следует признать, что не все поставленные задачи до конца реализованы. Большинство из 145 несовершеннолетних, преступивших закон, — учащиеся образовательных организаций. Конечно, это вызывает серьезную озабоченность. Как дети воспитывались в семье, куда смотрели органы системы профилактики?

Наши проверки показывают, что работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профильных подразделений правоохранительных и иных уполномоченных органов нуждается в совершенствовании. А ведь именно они по закону наделены целым комплексом полномочий по работе с детьми, предотвращению ими правонарушений.

Например, комиссии не в полной мере используют полномочия по привлечению к административной ответственности по закону Саратовской области за неисполнение или ненадлежащее исполнение постановлений. При этом основания для этого есть, только по инициативе прокуроров с начала года уже наказано 25 лиц.

Органы внутренних дел не всегда своевременно осуществляют постановку на профилактический учет родителей, отрицательно влияющих на детей, в ряде случаев недорабатывают с состоящими на учете семьями и подростками.

На эти факты мы обратили внимание регионального ГУ МВД России, соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления, в чей адрес внесены представления. О состоянии законности в данной сфере проинформирован губернатор региона.

Результаты проверок в марте обсуждены на межведомственном совещании в прокуратуре области, выработаны необходимые решения, которые сейчас последовательно реализуются.

В регионе на слуху случаи спорного поведения подростков возле мест Воинской славы, а порой и на самих мемориалах. Причина такого в недостатке патриотического воспитания со стороны государства или в родительских просчетах?

В каждом таком случае я разбираюсь лично. Выясняем, что привело к такому безобразному поведению, кто недосмотрел, упустил ребенка. Виновные несут ответственность, вплоть до уголовной.

Конечно, все начинается в семье, именно она — колыбель духовного рождения человека, главный институт воспитания. Но как мы видим, не все родители надлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию детей, за что к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ с начала года уже привлечено более 2,4 тыс. нерадивых пап и мам.

Есть нарекания и к работе органов управления образования и образовательных организаций. Ими не всегда принимаются меры по установлению учащихся, находящихся в социально опасном положении, при явных признаках неблагополучия. Нередко загруженность школьных психологов и социальных педагогов мешает вовремя заметить изменения в поведении ребенка, отреагировать, включиться в его жизненную ситуацию.

В конечном итоге, ответственность несут и сами подростки, которых ставят на учет в полиции, ведется профилактическая работа.

Сегодня подростки в своих соцсетях порой публикуют материалы сомнительного содержания. Например, с признаками пропаганды движений, которые законом РФ запрещены. Реагируют ли на соответствующие факты органы прокуратуры?

Порой инциденты происходят даже в стенах образовательных учреждений, и в ряде случаев администрации школ пытаются, что называется, не выносить сор из избы. Хотя по закону они должны сообщать обо всех таких происшествиях.

Например, в ноябре 2024 года учащимися гимназии № 89 Саратова в одном из Telegram-каналов размещены высказывания противоправного характера. Сразу же все подростки были установлены, родители привлечены к административной ответственности, семьи детей поставлены на профилактический учет, а главе администрации Ленинского района Саратова внесено представление об устранении нарушений.

В мае 2025 года ученики школы № 43 Саратова в помещении школы высказывали фразы, относящиеся к криминальной субкультуре, имеющие принадлежность к организации, чья деятельность запрещена. Вели запись этого безобразия, ролик разместили в интернете.

Возможно, ребята не отдавали отчет о том, что такое поведение — вовсе не шутка, не осознавали, какие последствия наступят. Но, как известно, незнание закона никого не освободит от ответственности.

Каждого участника описанных событий мы совместно с сотрудниками полиции установили. Подростки наказаны, поставлены на специальный учет. Их родители и работники учреждений образования тоже понесли ответственность.

Достаточно ли органы власти на территории региона делают для защиты прав несовершеннолетних?

Вопросами соблюдения социальных прав несовершеннолетних, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, прокуроры занимаются системно. Никаких компромиссов здесь быть не может — это наша принципиальная позиция.

В области проживает 6,3 тыс. детей-инвалидов, в том числе 922 ребенка с диагнозом «сахарный диабет». Почти 300 ребят имеют паллиативный статус. Более 250 страдают редкими (орфанными) заболеваниями.

На мой взгляд, органы власти региона включены в проблему и создают необходимые условия для социальной интеграции инвалидов, принимают меры для оказания высококачественной медицинской помощи.

Мы, в свою очередь, тщательно следим, чтобы каждому из детей-инвалидов предоставлялось положенное по закону лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание. Для этого налажено буквально ежедневное взаимодействие с профильными структурами, проводятся прокурорские проверки, специальные совещания. Регулярно я лично провожу тематические приемы родителей маленьких пациентов.

Отдельно отмечу, что благодаря нашей настойчивой позиции в 2025 году финансирование расходов на предоставление детям с паллиативным статусом энтерального питания увеличено с 30 млн до 100 млн руб. Но говорить о том, что все проблемы искоренены, пока преждевременно.

Например, мы вскрыли многочисленные нарушения прав детей-инвалидов, допускаемые региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования России. В частности, в решениях о назначении компенсации за самостоятельно приобретенные изделия порой отражались недостоверные данные. Это влекло нарушение сроков зачисления денежных средств. Имелись случаи, когда детям-инвалидам выдавались направления на получение изделий, не соответствующих нужным им параметрам.

Руководителю регионального отделения Фонда вносились представления, по инициативе прокуратуры области она привлечена к административной ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ.

В необходимых случаях мы защищали права детей в суде, в том числе взыскивали в пользу семей затраченные на самостоятельное приобретение препаратов денежные средства.

Отдельно скажу о реализации прав детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции: таких ребятишек в регионе более 12 тыс. Все они получают меры социальной поддержки через образовательные организации, другие уполномоченные ведомства. Мы постоянно и строго за этим следим.

Еще одна категория детей, к которым приковано внимание прокуроров, — это сироты. Ни для кого не секрет, что долгие годы очередь на получение ими жилья не уменьшалась. Причины в просчетах, если не сказать в разгильдяйстве бывших отдельных чиновников, которые должны были заниматься этой проблемой, но фактически бездействовали. Это потребовало нашей реакции.

Такое внимание к жилищным проблемам как прокуратуры, так и органов региональной власти способствовало тому, что финансирование этих задач увеличено с 1,7 млрд руб. до 2,6 млрд руб. Жильем уже обеспечено 450 сирот. На сегодняшний день еще почти 2,2 тыс. человек ждут жилья. Но замечу, что годом ранее их число составляло порядка 3,2 тыс. Работа идет, с контроля вопрос мы не снимем до его полного решения.

Исходя из опыта, какие лично вы видите основные опасности, с которыми сегодня сталкивается подрастающее поколение?

Развитие современных технологий, помимо своего безусловно положительного влияния, обрушило огромные потоки негативной, противоречивой, недостоверной информации в первую очередь на подростков. Риски проникновения в молодежную среду экстремизма, криминальной субкультуры возросли в геометрической прогрессии.

Попытки привлечения несовершеннолетних к выводу похищенных денег в качестве дропперов, к поджогам и диверсиям, к передаче иностранным спецслужбам информации — вот новый вызов, с которым мы столкнулись.

За все такие действия Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена очень строгая ответственность!

Советую родителям внимательно следить за кругом общения детей, особенно в интернете. Нужно знать, для чего дети заходят в соцсети, с кем переписываются в мессенджерах. Для этого необходимо выстраивать доверительные, уважительные отношения.

Молодым людям важно не поддаваться на предложения легкого заработка, льстивые обещания или поступающие угрозы. О таких фактах нужно сообщать родителям и в правоохранительные органы.

Со своей стороны мы ведем профилактическую и разъяснительную работу. Каждый работник прокуратуры регулярно встречается с учащимися в стенах школ, лицеев, колледжей, институтов. По моему поручению прокуроры принимают участие в общешкольных родительских собраниях, где каждый имеет возможность задать вопросы, получить ответы.

Влияет ли актуальная государственная политика по защите семейных ценностей на работу и практику органов прокуратуры Саратовской области?

В этом году наши прокуроры посетили и взяли на контроль более 375 семей, которым нужна помощь. Речь о 863 детях. Комплексная поддержка оказана всем: родители трудоустроены, для детей нашли внеурочные занятия.

Мы исходим из безусловного приоритета семейного воспитания ребенка. Изъятие несовершеннолетнего — это крайняя мера, когда все остальные рычаги уже задействованы. Более того, есть ряд случаев, когда мы вместе с уполномоченными органами принимаем меры и возвращаем ребятишек в кровные семьи. К родителям таким образом удалось вернуть 27 детей.

За последние годы в органах прокуратуры Саратовской области сложилась добрая, на мой взгляд, традиция: мы регулярно проводим для детей военно-патриотические мероприятия, конкурсы и олимпиады к памятным датам. Особое внимание наши сотрудники уделяют семьям, нуждающимся в заботе: наши сотрудники ходят вместе с ними в театры и музеи, помогают с секциями, делая акцент на человеческом участии, а не надзоре. Более 15 лет шефствуем над Красноармейским детским домом. Регулярно привлекаем к работе ветеранов и участников СВО, спортсменов, молодежные объединения — только в этом году в наших мероприятиях поучаствовали почти 2,5 тыс. детей. Уверен, что мы вносим свой вклад в укрепление патриотизма и правосознания.

Напоследок я хотел бы напомнить, что уже совсем скоро, 8 июля, Россия отмечает День семьи, любви и верности. В этот день мы чтим наши традиционные ценности. Я горжусь тем, что и коллектив органов прокуратуры Саратовской области вносит свой скромный вклад в поддержку такого важнейшего института, как семья.

Интервью провел Никита Маркелов