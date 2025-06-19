Путин получил приглашение на саммит G20 в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется»,— рассказал господин Бердыев в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Он уточнил, что Владимир Путин позднее определит уровень российской представленности на саммите. Последние несколько лет Россию на мероприятии представляет глава МИДа Сергей Лавров.

ЮАР председательствует в G20 до конца ноября 2025 года. 22 и 23 ноября в стране пройдет встреча глав государств объединения.