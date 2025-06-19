Костин назвал вредным для экономики России нынешнее укрепление рубля

Нынешнее укрепление рубля чрезмерно, считает глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, курс национальной валюты должен снизиться, чтобы создать условия для экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уровень, до которого укрепился рубль, вредный, надо "отруливать" к 90+ руб./$»,— сказал господин Костин на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

С января, по данным финансовой организации Bank of America, рубль вырос по отношению к доллару более чем на 40%. На сегодняшний день его стоимость составляет 78,71 руб./$. В Банке России считают, что поддерживать курс рубля на таком уровне позволяет жесткая денежно-кредитная политика.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».

Екатерина Отрашкевич