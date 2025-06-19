Челябинский производитель лимонада Lapochka вложит 40 млн рублей в новую линию

Производитель натуральных лимонадов Lapochka (Ашинский район, Челябинская область) планирует построить складской комплекс и запустить новую продуктовую линию. Общий размер инвестиций в проект составит 40 млн руб., сообщает правительство Челябинской области.

Площадь будущего склада — 1 тыс. кв. м. С новой продуктовой линией производитель намерен увеличить выпуск лимонадов с 1 до 4 млн банок в месяц. Этот проект также позволит ускорить процесс отгрузки продукции и сократить сроки доставки. Реализовать его планируют до конца 2026 года. Новая производственная площадка предоставит 120 рабочих мест.

Ольга Воробьева