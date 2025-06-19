Участники погрома в махачкалинском аэропорту отправлены в колонию

Промышленный райсуд Ставрополя признал виновными в участии в массовых беспорядках и неподчинении требованиям безопасности на транспорте с причинением крупного ущерба Абубакара Нурмагомедова, Умара Джанборуева, Алимпашу Даитбекова, Гаджи Ахмедулаева, Магомедамина Тагирова, Алила Исмаилова и Рамазана Исаева. Приговором им назначено от пяти лет до шести лет восьми месяцев колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края.

29 октября 2023 года все фигуранты уголовного дела участвовали в массовых беспорядках в аэропортe Уйташ в Махачкале. Погромщики прорвались в здание аэропорта, а также на летное поле. Попутно они громили магазины и кафе на территории.

По данным следствия, погромщики уничтожили и повредили имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб. Из-за их действий были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.

В ходе беспорядков травмы получили 23 сотрудника силовых структур.

Александра Ларинцева, Пятигорск