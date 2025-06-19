Житель Севастополя осужден на 17 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Севастополя Сергея Кучеренко к 17 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене и подготовке террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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Следствие установило, что в апреле и июне 2022 года с Сергеем Кучеренко связались сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и завербовали его для выполнения заданий спецслужбы. Затем в апреле 2023 года ему поручили извлечь из тайника взрывчатые вещества, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить подрыв военного вертолета «Ка-27» на аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.

Для выполнения задания Сергей Кучеренко прибыл к месту расположения военного аэродрома, где изучал обстановку и наблюдал за стоянкой вертолетной эскадрильи. В период с 30 апреля по 2 мая 2023 года он забрал из тайника якобы взрывчатку, но фактически это был муляж. После этого он принес пакет с, как он думал, взрывным устройством на остановку общественного транспорта, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сергей Кучеренко признан виновным по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ). Первые пять лет приговора он проведет в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Алина Зорина