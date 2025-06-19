«Теремок» решил ввести в меню алкогольные коктейли и вино

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сказал, что компания хочет ввести алкогольное меню с коктейлями и вином в некоторых точках. Он также сказал, что осенью «Теремок» планирует пригласить президента Владимира Путина в одно из своих заведений.

«Сегодня у нас есть медовуха, пиво, но теоретически мы продумываем запуск алкогольного меню в больших ресторанах в центре Москвы, потому что на это меню большой спрос. Хотели бы включить в него коктейли, хороший алкоголь, в том числе вино»,— сказал Михаил Гончаров «РИА Новости» на полях ПМЭФ. Он считает, что такие изменения в меню позволят расширить аудиторию сети.

Как добавил основатель «Теремка», выходить на зарубежный рынок компания пока не планирует. По его словам, запуск точек питания в других странах обойдется в $10-20 млн. «Пока таких денег нет. И если бы они даже были, то пока лучше их вложить в Россию»,— уточнил Михаил Гончаров.

В мае президент России «без всякой иронии» пообещал сходить в «Теремок», когда у него появится такая возможность. Михаил Гончаров сказал, что разрабатывать для него специальный блин в сети не намерены, поскольку это «некорректно и неуместно».

Петр Бузлаев