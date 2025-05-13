Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

Президент России Владимир Путин принял приглашение основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова. Он сказал, что с удовольствием посетит ресторан, когда будет возможность.

«А там смотришь, и Павел Борисович (Титов, президент "Абрау-Дюрсо".— "Ъ") не пожадничает»,— сказал президент в ходе встречи с членами «Деловой России».

Господину Путину поступили приглашения и от других российских производителей. Например, руководитель производства компьютерной техники «Аквариус» Алексей Калинин предложил президенту посетить группу компаний.

Екатерина Отрашкевич