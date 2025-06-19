МВД: более 10 тыс. подростков в России привлекли к ответственности с начала года

Правоохранительные органы в РФ за пять месяцев привлекли к ответственности за различные преступления более 10 тыс. несовершеннолетних. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

По его словам, 1671 человек обвиняются в киберпреступлениях. Также подростков вовлекают в преступления в качестве курьеров или распространения наркотиков, рассказал господин Филиппов на ПМЭФ.

«Они у нас попадаются за преступления тогда, когда поджигают распределительные шкафы на железной дороге. Они привлекаются за такие преступления, как экстремизм, терроризм и даже... госизмену»,— уточнил представитель МВД (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что среди детей распространены преступления, связанные с негативной информацией в интернете. По его словам, через мессенджеры несовершеннолетних втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий.

Подробности — в материале «Ъ» «СБУ призывает детей к террору».