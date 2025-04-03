Бастрыкин: детей через мессенджеры втягивают в наркоторговлю и диверсии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что преступления, связанные с негативной информацией в интернете, особенно распространены среди детей. По его словам, через мессенджеры несовершеннолетних втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Многие из них (детей.— "Ъ") не имеют навыков отличить правду от вымысла, критически анализировать информацию. Через мессенджеры дети вовлекаются в криминальную деятельность. Их втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.

Как добавил председатель СКР, в последние годы на совершение преступлений несовершеннолетними влияют распространяющиеся субкультуры. В их числе «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено) и АУЕ («Арестантское уголовное единство»; признано в России экстремистским и запрещено). По словам Александра Бастрыкина, их распространение также связано с активным использованием интернета.

В октябре 2024 года Александр Бастрыкин сообщил о росте преступности среди подростков. По его словам, за восемь месяцев СКР возбудил 13,5 тыс. уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Число особо тяжких преступлений среди них выросло на 22%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экстремисты и дети».