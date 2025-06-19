НТВ и «Союзмультфильм» снимут фильм по мотивам «Ну, погоди!»

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма по мотивам «Ну, погоди!».

«Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь»,— сказал Тимур Вайнштейн (цитата по ТАСС).

Соглашение подписано на площадке ПМЭФ. Производством киноленты займется кинокомпания «Темп», которая ранее выпустила фильмы «Теща», «Зять» и «Руки Вверх!». НТВ выступит в роли генерального информационного партнера. Выход фильма «Ну, погоди!» запланирован на 2028 год.

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