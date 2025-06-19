В США одобрили препарат для профилактики ВИЧ в форме инъекций

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение препарата ленакапавир (торговое название Yeztugo) для профилактики заражения ВИЧ. Как сообщает разработчик лекарства, американская компания Gilead Sciences, это пока единственный одобренный в США препарат такого назначения и с таким режимом приема.

Yeztugo выпускается в форме инъекций. Вводить его достаточно два раза в год. В этом случае в течение полугода с момента инъекции снижается риск заражения ВИЧ половым путем у взрослых и молодых людей с весом тела от 35 кг. Клинические испытания показали, что 99,9% участников, получавших Yeztugo, не заразились ВИЧ. Стоимость годового курса, то есть двух инъекций, составит $28 218.

Ранее в США уже был одобрен ленакапавир (торговое название Sunlenca) для лечения ВИЧ, также в форме инъекций с двухразовым применением в год. Стоимость курса лечения ВИЧ этим препаратом в первый год составляет $42 250. Эксперты высоко оценивают эффективность обоих препаратов, подчеркивая необходимость как можно более широкой их доступности в США и в мире.

Ежегодно более 30 тыс. человек заражается ВИЧ в США и около 1,3 млн человек — в мире. Между тем бюджет на 2026 год, составленный администрацией Трампа, рекомендует сокращение финансирования исследований, профилактики и лечения ВИЧ на 35%, то есть на $1,5 млрд.

Алена Миклашевская