Липецкому «Гидроприводу» выбрали нового директора

Наблюдательный совет директоров липецкого АО «Гидропривод» решил прекратить полномочия Игоря Золотухина на посту генерального директора с 16 июня. На том же собрании было решено назначить на эту должность Кирилла Гощанского. Он должен был приступить к своим обязанностям 17 июня. Об этом сообщили в компании. В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены.

Господин Золотухин руководил компанией с мая 2022 года. На этом посту сменил Владимира Мезинова.

По данным Rusprofile, АО «Гидропривод» было зарегистрировано в липецком Ельце в июне 1992 года для производства гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей. Уставный капитал — 62 тыс. руб. Согласно отчетности компании за второй квартал 2024 года, 18,23% акций принадлежало господину Мезинову, 17,45% — Елене Поляковой, 17,26% — господину Золотухину, 10,23% — Владимиру Пичугину, 9,08% — Михаилу Крылову, 1,18% — Андрею Назарову, 0,85% — Александру Маслову, 0,68% — Юлии Буровой, 0,65% — Татьяне Кузнецовой, 0,02% — Олегу Полякову. Выручка общества по итогам 2024 года составила 442,6 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

О динамике объема промышленного производства в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова