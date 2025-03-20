Год от года не растет

По данным Росстата, почти во всех регионах Черноземья в январе произошло снижение индекса промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) по сравнению с началом прошлого года. Рост показали лишь Белгородская (101,1%) и Тамбовская (108,9%) области. Эксперты называют причиной устойчивости показателя Тамбовской области по сравнению с соседями «скопление производств машин и оборудования». Остальные регионы соответствуют общероссийской тенденции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее заметно снижение ИПП в Орловской области — по итогам первого месяца 91,7% по сравнению с январем 2024-го. Уменьшение показателя произошло после позитивного завершения прошлого года, когда ИПП вырос на 6,1%. В январе индекс добычи полезных ископаемых почти не изменился, составив 100,3%. Водоснабжение и утилизация отходов снизились на 28,7%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 4%. Индекс обрабатывающих производств уменьшился на 5,7%. В обрабатывающей отрасли больше всего упало производство электрооборудования (–63,4%), неметаллической минеральной продукции (–38,2%), а также лекарств и медицинских материалов (–28,5%). Частично компенсировать падение при итоговом подсчете ИПП позволил рост производства металлических изделий (+52,5%), мебели (+29,5%) и резиновых и пластмассовых изделий (+23,9%).

Спад заметен и в Воронежской области, где ИПП в январе составил 93%. Отметим, что и этот регион закончил прошлый год с позитивным результатом (102,5%). Индекс обрабатывающих производств в первый месяц текущего года снизился на 8,4%, добыча полезных ископаемых — на 5,6%, а обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 2,9%. Прирост на 1,5% наблюдается в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов. В обрабатывающей отрасли наибольшее снижение произошло в производстве автотранспортных средств и прицепов (–81,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–23%) и производстве пищевых продуктов (–19%). В то же время положительная динамика наблюдается в производстве прочих готовых изделий (+53,3%), электрического оборудования (+37,7%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (+34,7%).

В Курской области, где по итогам года ИПП составил 99,6%, аналогичный показатель и в январе. Снижение месячного показателя обусловлено в том числе падением обеспечения электроэнергией, газом и паром на 27,1% При этом увеличился индекс добычи полезных ископаемых (на 23,5%), обрабатывающих производств (на 7,6%), водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (на 6,1%). Снизилось производство напитков (–60,3%), машин и оборудования (–40,3%) и металлургическое производство (–27,6%).

В 2,6 раза увеличилась выработка лекарственных средств и медицинских материалов, рост также произошел в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (132,2%), автотранспортных средств, прицепов (126,3%).

Незначительное снижение отмечается и в Липецкой области (99,7%). ИПП в 2024 году по сравнению с годом ранее составил 100,7%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром в январе упало на 19,9%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 7,5%, обрабатывающие производства — на 0,6%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 11,5%. Значительно снизились показатели полиграфической деятельности и копирования носителей информации (–46,3%), ремонта и монтажа машин и оборудования (–43,6%), а также производства компьютеров, электронных и оптических изделий (–32,7%). При этом производство табачных изделий выросло в 12 раз, электрического оборудования — на 41,8%, прочих готовых изделий — на 40,4%.

Прирост показателя в январе показала Белгородская область (101,1%), притом что ИПП региона за прошлый год составил 104,1%. Добыча полезных ископаемых выросла на 0,6%, обрабатывающие производства — на 2,4%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 9,1%. А обеспечение электроэнергией, газом и паром упало на 15,5%. Значительное снижение произошло в производстве текстильных изделий (–81,6%), прочих готовых изделий (–51,4%) и напитков (–28,7). При этом в 2,1 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 24,8% выросло производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, и на 20% увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов.

В Тамбовской области ИПП оказался самым большим среди регионов Черноземья — 108,9%. Область была лидирующей в макрорегионе и по итогам года — 112,5%. Показатели обрабатывающих производств увеличились на 9%, аналогичное увеличение отмечается в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост составил 3,6%. В добыче полезных ископаемых индекс производства снизился на 12,3%. Падение индекса производства наблюдается в производстве кожи и изделий из кожи — на 91,4%, резиновых и пластмассовых изделий — на 33%, мебели — на 8,8%. Положительная динамика в январе наблюдалась в производстве электрического оборудования (в 2,9 раза), напитков (в 2,3 раза), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 2,1 раза). По данным исполняющего обязанности министра экономической и инвестиционной политики региона Виктора Иванова, наибольший вклад в развитие промышленного производства в прошлом году внесли такие ключевые предприятия, как Тамбовский пороховой завод, «Электроприбор», «Пигмент», «Прогресс» и «Металл Сервис». В числе лидеров пищевого производства оказались Сабуровский комбинат хлебопродуктов, «Кристалл», Уваровский сахарный завод, «Русагро-Тамбов», «Тамбовский бекон» и «Тамбовская индейка».

Отметим, что по стране ИПП за январь составил 102,2%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,1%, энергетический сектор показал снижение на 6,4%. При этом нарастили объемы выпуска продукции обрабатывающие производства (+7%) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов (+3,2%).

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что на результаты регионов может влиять повышение ключевой ставки, которая делает кредиты слишком дорогими, однако предприятия вынуждены их брать для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств. В итоге это повышает себестоимость конечной продукции, и чистая прибыль снижается. «При этом предприятие, даже получая хорошие заказы, не всегда может позволить себе приобрести сырьевые материалы. В итоге выпуск остается стабильным или даже сокращается. Позитивная же динамика индустрии Тамбовской области, по всей видимости, обусловлена сосредоточением в ней предприятий по выпуску машин и оборудования для различных отраслей»,— считает эксперт.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании IPM Consulting Анастасии Владимировой, картина в Черноземье выглядит целостной. «В большинстве ключевых секторов регионы демонстрируют либо сохранение ранее достигнутых уровней, либо символическое изменение показателей как в меньшую, так и в большую сторону. Снижение показателей в Липецкой, Курской и Воронежской областях можно объяснить эффектами высокой базы, влиянием неблагоприятных общих для всей страны экономических факторов»,— подчеркнула Анастасия Владимирова.

Ульяна Ларионова