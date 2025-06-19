Решетников попросил у Набиуллиной «немного любви» к экономике

Министр экономического развития Максим Решетников попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину не доходить до крайностей в принятии решений по управлению инфляцией. Он считает, что регулятору необходимо достичь неких-то промежуточных значений роста цен и удерживать их на одном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Максим Решетников назвал снижение инфляции важным и необходимым шагом, однако высказал мнение, что сейчас ЦБ «упрощает дискуссию». По мнению министра, регулятор ориентируется лишь на две величины — 4% или «как в Турции». В мае нынешнего года инфляция в Турции составила 35,41%.

«Помимо веры в инфляцию 4% (цель по инфляции к 2026 году.— "Ъ"), можно немного любви к экономике?» — сказал господин Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась почти до 9,5%. ЦБ прогнозировал, что по итогам года показатель составит 7–8% и в 2026 году достигнет цели 4%.

Подробнее — в материале «Замедление инфляции опередило прогнозы».

Екатерина Отрашкевич