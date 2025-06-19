Замедление инфляции опередило прогнозы

Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировали в правительстве. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, по майским показателям в перерасчете на год выходит, что разгон цен не превышает 5%. По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась почти до 9,5%. При этом индекс потребительских цен за прошедшую неделю вырос на 0,04%. Между тем инфляционные ожидания россиян в июне снизились на 0,4 процентных пункта — до 13%, сообщили в Центробанке. Это произошло впервые за три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Впрочем, говорить об устойчивом тренде пока рано, считает бывший министр экономики Андрей Нечаев: «Представители финансовых властей делают свою работу. Часть ее в данном случае — это снизить инфляционные ожидания населения, что само по себе является антиинфляционным фактором. Но пока это все в пределах, что называется, ошибки округления, и говорить о каком-то устойчивом тренде, на мой взгляд, оснований пока нет. Это в своем комментарии подтвердил и Центральный банк, когда говорил о снижение ключевой ставки.

Не исчезли основные факторы инфляции — это в первую очередь параллельный импорт. Главный фактор роста цен, о котором говорил регулятор, — дисбаланс спроса и предложения, он никуда не уходит. Исходя из этого, Центробанк должен осуществлять свою политику манипулирования ключевой ставкой. Но здесь есть еще чисто политические моменты. То снижение, которое он сейчас провел — больше политический жест. Думаю, если давление на Центральный банк не будет нарастать, то какого-то заметного снижения ставки ожидать не стоит, если регулятор будет продолжать ту денежно-кредитную политику, которую он проводил в последние месяцы».

За прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%. Так, капуста подешевела на 4,5%, помидоры — почти на 2%, картофель и бананы — примерно на 1%, лук — на 0,5%. Однако выросли цены на свеклу, морковь, огурцы и яблоки. Все это — следствие текущей денежно-кредитной политики, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Благодаря укреплению рубля, произошедшему с начала 2025 года, у нас пошло очень сильное снижение инфляции по непродовольственным товарам за счет удешевления импорта. Это частично оказало прямой эффект на общий уровень инфляции и потянуло за собой другие категории. Все-таки сработала жесткая денежно-кредитная политика.

Признаки охлаждения экономики наблюдались весь первый квартал и первый месяц второго. Странно бы, если бы в этих условиях инфляция не стала замедляться. Насколько это устойчиво? Все зависит от рубля. Если он начнет слабеть, то инфляция ускорится. Потребительские цены по-прежнему очень сильно привязаны к динамике курса национальной валюты. Что касается инфляционных ожиданий, как правило, они все-таки следуют за фактическим уровнем роста цен — с повышением инфляции они тоже повышаются. В качестве прогноза их использовать, естественно, нельзя».

В правительстве признавали, что текущее укрепление рубля связано с жесткими мерами ЦБ, и в дальнейшем курс будет зависеть от решений регулятора. 6 июня совет директоров Банка России на заседании принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20%.

При этом ЦБ сохранил нейтральный сигнал рынку. Регулятор уточнил, что денежно-кредитная политика будет жесткой вплоть до достижения таргета по инфляции в 4% в 2026 году.

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Леонид Пастернак