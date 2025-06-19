«Яндекс Такси» снизит цены на поездки с детьми

Директор по работе с госорганами «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» Антон Петраков сообщил, что до конца 2025 года сервис примет решения, которые позволят снизить стоимость поездок с детьми. В их числе запуск проекта для многодетных семей.

«До конца года мы снизим стоимость поездок с детьми как за счет привлечения большего числа водителей с детскими креслами, так и с помощью изменения тарификации. Наша ключевая цель — полностью отменить дополнительную плату за детское кресло для пассажиров, сохранив при этом мотивацию водителей»,— сказал Антон Петраков во время выступления на ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Как добавил господин Петраков, сервис также готовится запустить пилотный проект с предоставлением скидок на поездки в такси для многодетных семей. Он уточнил, что программа будет интегрирована с системой «Госуслуг».

Подробнее о рынке такси — в материале «Ъ» «Правила пересадки».

Петр Бузлаев