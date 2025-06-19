Депутаты избрали главой Пышмы спикера думы Станислава Фоминых

Председатель думы Пышминского района (Свердловская область) Станислав Фоминых («Единая Россия»; ЕР) возглавил администрацию муниципалитета, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа. На рассмотрении вопроса об избрании главы кандидатуру господина Фоминых поддержали семь из 12 депутатов, присутствующих на заседании. Член совета по вопросам физической культуры и спорта в муниципалитете Вячеслав Некрасов, претендовавший на должность главы, получил пять голосов.

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Как сообщили в думе, после избрания главы депутаты Александр Коробицын, Иван Сенцов, Татьяна Кривоногова, Алексей Астафьев (все от ЕР) и Татьяна Абатурова (самовыдвиженец) подали заявления о сложении полномочий. Отмечается, что все они поддержали кандидатуру господина Некрасова.

Станислав Фоминых сменил на посту Виктора Соколова, который был отправлен в отставку в феврале 2024 года. Спустя месяц суд признал экс-главу виновным по 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере) и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как было установлено судом, Виктор Соколов с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку на 450 тыс. руб. в виде строительных материалов, а также незаконного демонтажа веранды и строительства новой в своем доме. Деньги были переданы за «общее покровительство и попустительство» по службе директору МУП «Водоканалсервис».

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Пышминском районе проживало 18,2 тыс. человек, годом ранее — 18,3 тыс. На территории развиты направления по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. По данным думы, доходы муниципального бюджета на 2025 год планируются в объеме 1,85 млрд руб., расходы — в размере 1,86 млрд руб.

Василий Алексеев