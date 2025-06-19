«Мы достаточно хорошо понимаем специфику малого и среднего бизнеса, его потребности»

Как чувствует себя малый и средний бизнес в текущих условиях? Какие сегменты лучше развиваются? И как цифровизация влияет на взаимодействие банков с предпринимателями? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с членом правления ВТБ Русланом Еременко на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Как средний и малый бизнес живет в текущих непростых условиях с точки зрения макроэкономических тенденций? Какой сегмент МСП демонстрирует наибольший рост? Как ВТБ помогает развитию таких предприятий?

— Сегодня действительно условия непростые, но все равно мы растем, и появились новые возможности. В частности, курс на масштабное импортозамещение дополнительно простимулировал развитие малого и среднего бизнеса в целом ряде отраслей. Речь идет в том числе о пищевой промышленности, о производстве различного оборудования, большого ассортимента комплектующих. И наши клиенты продолжают обновлять поставщиков и партнеров, наращивают объемы производства. Многие активно выходят и на новые зарубежные рынки. Региональные предприятия, которые выпускают продукты питания, напитки, сконцентрировались на развитии своих новых брендов — это в числе прочего отразилось на расширении рынка экологически чистых продуктов. Также нельзя не сказать о сфере туризма и гостеприимства — здесь очень быстро сформировался повышенный спрос на услуги отелей, санаториев и экскурсионных бюро. Еще один тренд последних нескольких лет, который мы отмечаем, — концентрация небольших предприятий вокруг крупного бизнеса. Все это отражается на показателях и по итогам прошлого года. Если анализировать результаты деятельности наших клиентов из числа среднего и малого бизнеса, мы фиксируем целый ряд отраслей, в которых более чем у половины представителей наблюдался заметный рост выручки — 10% и более.

— ВТБ — это все-таки глобальная структура. А насколько интересно банку работать с небольшими локальными компаниями, которые стремятся развивать свой бизнес в регионах, создают какие-то уникальные продукты, отражают местную культуру и традиции?

— Сегодня сегмент среднего и малого бизнеса представляет для банка наибольший интерес — это наше стратегическое направление. Нам важна каждая предпринимательская инициатива, и есть множество историй у наших партнеров, когда совсем небольшие идеи впоследствии перерастали в масштабный бизнес, который выходил на глобальные рынки. Сегодня ВТБ представлен во всех регионах страны и во всех сегментах корпоративного бизнеса. При этом мы очень активно поддерживаем развитие национальных идей. Могу перечислить несколько интересных проектов, которые мы реализовали. Например, запуск цеха и открытие магазинов по производству национальных якутских изделий, при создании которых строго учитывались все значения и правила всех традиций. Также мы содействовали запуску производства ульяновских сыров, которые известны на всю Россию. Был интересный проект с одной оренбургской компанией, которая взяла на себя миссию сохранить и развивать пуховязальный промысел в этой области. Сегодня мы достаточно хорошо понимаем специфику малого и среднего бизнеса, его потребности, можем предложить клиентам самые оптимальные условия по всем видам услуг.

— А если говорить о маленьких предприятиях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых, какой портрет этого сегмента могут представить в банке ВТБ?

— Действительно, малый и микробизнес представляет особый интерес для банков, и ВТБ не исключение. Доля самозанятых и индивидуальных предпринимателей достигает 54% в общем числе наших клиентов — это достаточно значительная цифра. В основном они работают в торговле, в транспортной сфере, на рынке недвижимости. При этом более года с банком сотрудничает 73% клиентов этой категории. Это тоже достаточно большая цифра, она растет, и это говорит о том, что этот сегмент предпринимательства развивается и является достаточно устойчивым.

— Цифровизация — ключевой тренд нашего времени. Какие цифровые решения ваш банк предоставляет клиентам МСП, чтобы они оптимизировали бизнес-процесс, чтобы повышалась конкурентность?

— ВТБ всегда был силен в обслуживании через физический канал, у нас очень большая и развитая сеть отделений. Но, безусловно, в последние годы мы активно инвестировали в развитие омниканального сервиса для среднего и малого бизнеса, внедряли самые современные подходы к продажам и обслуживанию в том числе через цифровые каналы. Для самозанятых мы также разрабатываем новые услуги в цифровых каналах. В частности, для повышения доступности регистрации в качестве самозанятого ВТБ предложил услугу регистрации и сопровождения самозанятости для нерезидентов. А в рамках развития продуктового предложения самозанятым, помимо других возможностей, стала доступна быстрая регистрация дохода из входящих поступлений, а также уникальная функциональность — автоматическое формирование чеков при оплате по QR-коду. Одно из крупных обновлений в части цифровизации — вывод в мобильный банк нашей экосистемы ВЭД, то есть набор услуг и сервисов в удобном личном кабинете. Он позволяет вести международный бизнес буквально в своем смартфоне, не отрываясь от обычного рабочего процесса. Таким образом, сегодня банк удовлетворяет любые потребности клиентов в развитии бизнеса, независимо от уровней сложности или географии тех сделок, где он их проводит.

— Следствие цифровизации — это тенденция по закрытию офисов, многие банки это делают. А ВТБ, наоборот, увеличивает географию офисов и доступность услуг. Какова стратегия вашего банка в отношении развития офисной сети? Планируете ли вы открывать новые, реструктуризировать существующие или оптимизировать их количество?

— Вы верно подметили, что при всех трендах на цифровизацию и развитие дистанционного обслуживания мы не только не сокращаем свою сеть, но скорее оптимизируем и при этом нацелены на ее развитие. Для чего мы это делаем? Мы, конечно же, повышаем доступность финансовых продуктов для клиентов. В прошлом году была решена наша стратегическая задача — теперь банк присутствует во всех субъектах страны. География офисной сети ВТБ выросла с 79 до 89 регионов, и мы открыли отделения там, где ранее не были представлены. Также хочу сказать, что сегодня мы сосредоточены на городах с численностью населения 50 тыс., уже вплотную подошли к открытию наших офисов в населенных пунктах, в которых 20 тыс. населения. На сегодняшний день сеть банка ВТБ насчитывает более 1,6 тыс. офисов, к концу года мы планируем увеличить ее почти на 400 офисов. Конечно, эти процессы происходят в том числе за счет интеграций крупных федеральных банков. Сейчас мы проводим интеграцию банка РНКБ и Почта-банка. Офисная сеть РНКБ полностью перейдет под бренд ВТБ, уже этой осенью мы расширим свою физическую сеть за счет этого проекта. А в отделениях Почта-банка вывески начали меняться этой весной, и завершить интеграцию данной сети отделений мы планируем в 2026 году.