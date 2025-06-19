За месяц госдолг Башкирии увеличился на 24 млн рублей

По состоянию на 1 июня государственный долг Башкирии составил около 67,04 млрд руб., указано в отчете регионального министерства финансов. Месяцем ранее объем был ниже примерно на 24,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале года госдолг был выше нынешних значений более чем на 293,9 млн руб. За последние пять месяцев самый низкий показатель был зафиксирован по итогам января (66,95 млрд руб.), после чего начался рост. В феврале значения увеличились на 17,5 млн руб., в марте — на 22,3 млн руб. За апрель объем заимствований вырос на 23 млн руб. и впервые с начала года превысил 67 млрд руб.

Верхний предел госдолга республики — 75,9 млрд руб.

Идэль Гумеров