«Квантрум» вложит 6,5 млрд рублей в завод по производству аккумуляторов в ОЭЗ

В Петербурге построят первый в России завод с полным циклом производства и переработки литий-ионных аккумуляторов. Новое предприятие появится на территории ОЭЗ «Новоорловская» к 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект реализует компания «Квантрум», которая инвестирует в него 6,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ-2025 с правительством города.

Завод станет одним из первых в РФ вертикально-интегрированных производственных предприятий полного цикла, включающих переработку отработанных аккумуляторов, производство катодных материалов и современных химических источников тока.

Проект основан на проверенной технологии компании «Лиотех», продукты которой в течение семи лет обеспечивают работу троллейбусов СПб ГУП «Горэлектротранс» в Петербурге, уточнили в Смольном.

Предполагается, что производственные мощности нового предприятия составят до 10 тыс. тонн в переработке отработанных и 50 МВтч новых аккумуляторов в год.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания ООО «Бромо» инвестирует в строительство завода по выпуску теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования 1,5 млрд рублей. Проект намерены реализовать до 2029 года в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербург.

Андрей Цедрик