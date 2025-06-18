«Бромо» построит в ОЭЗ производство теплообменного оборудования за 1,5 млрд рублей

ООО «Бромо» вложит в строительство завода по выпуску теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования 1,5 млрд рублей. Проект намерены реализовать до 2029 года в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и генеральный директор ООО «Бромо» Владимир Ковальчук.

Под строительство завода планируется использовать участок площадью 9 тыс. кв. м на одной из площадок ОЭЗ, резидентами которой компания «Бромо» стала в этом году. Потенциальная производственная мощность нового производства — 10 тыс. единиц теплообменного оборудования в год.

В ассортимент продукции «Бромо» входят теплообменники для климатических и холодильных установок, конденсаторы и испарители, чиллеры, градирни для охлаждения воды в системах вентиляции и кондиционирования и прочее.

По словам господина Ковальчука, выпускаемое оборудование применимо в энергетике, фармацевтике, агрокомплексе, IT, и других отраслях. Кроме российского, потенциальными рынками для продажи оборудования в компании видят также страны СНГ и ближнего зарубежья.

Владимир Колодчук