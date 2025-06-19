«Запрет наличных — необходимая мера для безопасности сделок с недвижимостью»

Генеральная прокуратура поддержала законопроект Госдумы, предусматривающий запрет сделок с жильем с расчетом наличными. Цель инициативы — борьба с мошенничеством и отмыванием доходов на рынке недвижимости, а также введение обязательных требований к риелторам и создание компенсационного фонда для пострадавших. Крымский юрист в сфере недвижимости Александр Пахомов считает, что запрет наличных расчетов при сделках с жильем повысит прозрачность рынка недвижимости.

Александр Пахомов

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«Законопроект предусматривает усиление контроля за "посреднической деятельностью" в сделках с недвижимостью, что обусловлено возрастающим количеством преступлений за последние несколько лет.

Вместе с тем бурно обсуждается лишь запрет покупки жилья за наличные, однако часть явных плюсов законопроекта оставлена в тени. К примеру, появится регламент работы риелторов, в числе обязательных требований — наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления. Планируется создать специальный компенсационный фонд, на случай, если был причинен ущерб действиями риелтора. Также законопроект предусматривает увеличение сроков регистрации перехода права собственности — до 20 дней, с целью выявления мошеннических действий или приостановки постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки.

Что касается запрета на использование наличных денежных средств для расчета при оформлении сделок с недвижимостью, то какой-либо сложности у граждан с введением такого запрета возникнуть не должно. Участие банка позволяет продавцу убедиться в подлинности купюр при их внесении в кассу, а покупателю — обезопасить себя тем, что деньги за приобретаемую недвижимость продавец получит при условии успешной регистрации права собственности в Росреестре. А до этого момента они хранятся в банке. Если же сделка по каким-либо основаниям не будет зарегистрирована, покупатель без проблем вернет деньги себе обратно.

Проявленная законодательная инициатива соответствует существующей практике, которую уже активно используют юристы и риелторы, которые действительно пытаются защитить интересы продавца или покупателя.

Да, и сегодня риелтор несет материальную ответственность, однако она крайне размыта. Вы имеете право предъявить требования к риелтору о возмещении такого ущерба согласно закону "О защите прав потребителей". Однако в добровольном порядке риелтор никогда не удовлетворит такое требование, а судебная практика не всегда на стороне покупателя, так как договор с риелтором всегда прописан в его интересах».