Без России с нелюбовью

Главным итогом завершившейся 18 июня деловой программы авиасалона во французском Ле-Бурже стал показ проектов, необходимых для увеличения боевых возможностей стран Евросоюза. На фоне заявлений о росте расходов ЕС на оборону военные компании задумались о пересмотре нынешних моделей кооперации и продемонстрировали технологии для ликвидации имеющихся в европейских армиях пробелов — от дешевых ударных БПЛА до адаптивных авиационных платформ.

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18 июня в аэропорту Ле-Бурже завершилась деловая часть 55-го Парижского международного авиасалона — одного из старейших (проводится с 1909 года) и крупнейших в мире, наряду с выставками в британском Фарнборо и Дубае (ОАЭ). Ле-Бурже 2025, собравший представителей 2,4 тыс. предприятий из 48 стран, отметился крупными сделками в гражданском секторе, но его ключевым компонентом остается военная авиация и связанные с ней актуальные темы — промышленная кооперация, укрепление цепочек поставок и презентация новинок.

Россия не участвует в выставке с 2019 года (в 2014-м ей было запрещено привозить и выставлять военную технику), но ее незримое присутствие на авиасалоне все равно ощущается — как основного «виновника» недавних решений ЕС об увеличении оборонных бюджетов. Именно обострение геополитической обстановки и необходимость учета опыта боевых действий на Украине побуждает европейцев не только наращивать расходы, но и пересматривать планы закупок вооружений, одновременно стремясь снизить зависимость от США (подробнее о предстоящем создании в ЕС для этих целей общего фонда см. статью «Встречай оружие»). Кроме того, через неделю пройдет очередной саммит НАТО, после которого от оборонных ведомств стран ЕС тоже могут поступить новые заказы.

Общеблоковые инициативы ЕС напрямую перекликаются с анонсами ключевых подрядчиков.

Так, Airbus в Ле-Бурже подчеркнул свою приверженность многоцелевым платформам и стратегическому партнерству в рамках ЕС. Ярким примером стал военно-транспортный самолет A400M. Как заявил порталу Aerotime глава военного подразделения концерна Жан-Брис Дюмон, программа модернизации самолета получила от ЕС долгосрочные гарантии, а сам транспортник будет развиваться в «многофункциональную адаптивную платформу». Его грузоподъемность будет увеличена с 37 до 40 тонн, самолет получит новые варианты модификаций для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы или операций, где он может быть воздушным носителем БПЛА (в этом случае на A400М может поместиться до 50 легких или 12 тяжелых дронов). После презентации Франция и Испания обязались закупить четыре и три Airbus A400M соответственно, чтобы поддержать работу производственной линии, пока со стороны стран НАТО не будет принят более крупный портфель заказов.

Среди других ключевых перспективных проектов — FCAS (Future Combat Air System). Эта программа находится в совместной разработке компаний Dassault, Airbus, MTU Aero Engines, Safran, MBDA и Thales и предусматривает создание к 2040 году истребителя шестого поколения с возможностью интеграции целеуказания самолета с роем ударных дронов в единую информационную оперативную сеть. Правда, гендиректор Dassault Aviation Эрик Траппье в эфире Bloomberg TV выразил недовольство «фактическими темпами разработки и неэффективным менеджментом со стороны Airbus», пригрозив, что его компания «может начать действовать в одиночку, если обстановка не улучшится». В Airbus признали справедливость подобных упреков, напомнив, что структура партнерства формировалась «в более спокойную геополитическую эпоху», и пообещали адаптировать ее к новым реалиям.

Под давлением тех же реалий европейские военные вынуждены искать компромисс: одним из главных приоритетов становится максимально быстрое получение дополнительных самолетов для ВВС — пусть и не самых передовых, но освоенных и готовых к поставкам в ближайшие годы с возможностью модернизации.

Именно в этом ключе, по словам Хорхе Тамарита Дегенхардта, гендиректора компании Eurofighter, действует его консорциум, который ожидает новых экспортных сделок и планирует увеличить годовое производство с 14 до 20 самолетов. Отметим, что в декабре 2024 года Eurofighter объявил о возобновлении заказов из Испании, Германии и Италии, поставки которых ожидаются не ранее 2030 года.

Не обошлось, впрочем, и без новинок. В павильоне Министерства вооруженных сил Франции был представлен перспективный облик истребителя четвертого поколения Dassault Rafale по стандарту F5 с конформными топливными баками и новым навесным блоком радиоэлектронной борьбы. Реализация этого проекта ожидается в период до 2040 года.

В ходе авиасалона были продемонстрированы и первые попытки заполнить существенный пробел в европейской беспилотной авиации. Французская компания Turgis & Gaillard показала аналог американского MQ-9B Reaper — БПЛА Aigle d’or («Золотой орел»). Он оснащен шестью узлами подвески для ракет «воздух—земля» Akeron LP и управляемых бомб. Начало поставок в армию и ВВС Франции запланировано на 2027 год. А итальянская аэрокосмическая компания Leonardo и турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies объявили о создании совместного предприятия LBA Systems. Оно займется разработкой и производством дронов нового поколения с ориентацией на европейский оборонный рынок.

Наконец, концерн MBDA представил модель дальнобойного дрона-боеприпаса One-Way Effector (OWE), предназначенного для работы в составе вышеупомянутого FCAS. Как отмечают разработчики, концепт напрямую учитывает опыт российско-украинского конфликта и в первую очередь создается для крупносерийного производства. MBDA уже заключила партнерство с неназванным французским автогигантом (ранее Reuters сообщал, что им станет Renault), чтобы обеспечить выпуск до 1000 единиц в месяц при минимальной себестоимости. По данным Airforce Technology, проект пока находится на стадии разработки: первый полетный прототип ожидается осенью 2025 года, а первые поставки — в 2027 году. Дрон оснащен 40-килограммовой боевой частью, развивает скорость до 400 км/ч и имеет дальность 500 км. Применяться он будет группами по 10–12 единиц для подавления и уничтожения систем ПВО противника.

Дмитрий Сотак