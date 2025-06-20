Встаньте, фонды, встаньте в круг

Фонд «Круг добра» представил на этой неделе в Общественной палате РФ свод правил и этических принципов «Круга друзей» фонда — так называются пациентские организации и НКО, сотрудничающие с «Кругом добра». Они приняли участие в разработке этого документа, определяющего общие принципы профессиональной и деловой этики в благотворительной сфере. Для «Круга друзей» следование правилам обязательно. За неоднократное нарушение кодекса их могут даже исключить из числа друзей фонда. Только непонятно, кто и как будет ловить нарушителей.

Модерировала мероприятие заместитель председателя правления «Круга добра» Анна Кудря, а выступали в основном друзья фонда. Разработанный документ им нравился.

— Общие положения свода правил задают систему координат для всех участников, они определяют, как нужно действовать, чтобы сохранить доверие общества, доверие фонда «Круг добра», избежать коррупции и эффективно помогать пациентам,— сказала Елена Балабанова, президент АНО «Общество пациентов с фенилкетонурией».

Многие разделы документа говорят о важных и болезненных вопросах сектора. Например, признаются недопустимыми сборы денег на личные карты, сборы без подтверждения невозможности получить помощь по госпрограмме, сборы на лечение с недоказанной эффективностью.

Но свод правил довольно объемный (познакомиться с ним можно на сайте «Круга добра»), и тема благотворительной этики трактуется в нем очень широко. «Круг добра» и друзья фонда не приемлют сотрудничества с иноагентами и лицами, не поддерживающими социальную политику государства, с производителями табака, алкоголя и других товаров, наносящих вред здоровью. Правила определяют даже форму одежды благотворителя — общепринятый деловой стиль, «официальный, сдержанный, аккуратный».

Все эти меры и сам документ в целом, по мнению собравшихся, работают на доверие и репутацию — ключевые моменты в благотворительном секторе.

— Доверие — это не слепая надежда на то, что всегда все будет идти лучшим образом. Доверие — это прежде всего история про четкие договоренности и границы,— отметила Ольга Гремякова, учредитель фонда помощи пациентам с миодистрофией Дюшенна «Гордей».

— У нас в стране формально пока нет института репутации, нет рейтингов и рэнкингов, на которые можно было бы однозначно опираться. А неформальный институт репутации, наверное, даже больше действует, чем любой рейтинг,— считает Анна Кудря.

Рейтинг, на который можно было бы «однозначно опираться», едва ли существует в природе: в каждом найдется изъян. А рейтингов благотворительной сферы в России немало. Например, «Русфонд.Навигатор». Весьма тщательно проработан оценочный аппарат в известном рейтинге фондов агентства RAEX. «Круг добра» прислал общий комментарий в ответ на наш запрос (см. на сайте rusfond.ru), но на конкретный вопрос, что в организации думают про рейтинг RAEX, ответа не дал.

За нарушение правил «Круг добра» может лишить НКО права участвовать в мероприятиях фонда или даже приостановить членство в «Круге друзей». При этом исключение из «Круга друзей» никак не повлияет на обеспечение лекарствами детей — подопечных фонда-нарушителя. Но на важный вопрос, кто и как будет следить за исполнением правил и выявлять нарушителей этических принципов, документ ответа не дает. «Круг добра» в своем комментарии тоже на этот вопрос не ответил. Так что пока непонятно, как же будет проверяться соответствие своеобразному знаку качества, за выдачу которого, по сути, взялся «Круг добра» с друзьями.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда