Депутаты оградят кресты

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 18 июня провел рабочее совещание, на котором обсудил принятый в первом чтении законопроект о запрете ретуширования религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений. К документу уже появилось немало поправок — например, в РПЦ предложили распространить его действие на макеты и игрушки. А особое беспокойство у участников совещания вызвало обратное, но не менее негативное явление — когда изображение храмов с крестами размещают «где ни попадя» вплоть до сидений в общественном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе совещания, дополнений к проекту действительно много. Так, руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения предложила расширить действие закона на «различные имитирующие культовые здания малые архитектурные формы: макеты, инсталляции, игрушки-конструкторы». Она также подняла вопрос о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за такие деяния.

«Раз уж мы взялись тех, кто плохо воспитан в духовном смысле, ограничить в этой деятельности, надо ограничивать по всем фронтам»,— согласился с ней первый зампред комитета Артем Бичаев («Единая Россия»).

А глава комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»; СРЗП) заверила, что вопрос ответственности уже проработан с Минюстом и соответствующие поправки в КоАП будут внесены.

Представитель Русской православной старообрядческой церкви, член комиссии при правительстве по вопросам религиозных объединений иерей Иоанн Курбацкий напомнил о противоположном «затиранию» явлении — когда кресты изображаются «где ни попадя». Его возмутили изображения собора Василия Блаженного на сиденьях автобусов «Мосгортранса»: «И на спинке, и под задницей, простите за выражение. Человек верующий должен на них садиться. Это будет попранием!» А вот отсутствие крестов на пачке «Геркулес Монастырский» иерей одобрил, поскольку «упаковка пойдет в мусорку».

Законопроект, одобренный в первом чтении 10 июня, запрещает изображать культовые здания без являющихся их частью религиозных символов в СМИ, рекламе, при продаже товаров, а также на государственных и муниципальных символах и знаках, в эмблемах и объявлениях. Его авторами стали члены рабочей группы по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, представляющие все фракции. Срок подачи поправок к документу истекает 19 июня.

Начальствующий епископ Российского объединения христиан веры евангельской церкви, член Общественной палаты Сергей Ряховский согласился, что пачку геркулеса лучше оставить без крестов, потому что «мы его съедаем». А депутат Николай Бурляев (СРЗП) предложил, чтобы религиозные святыни не располагались на предметах общественного обихода, «находящихся ниже пояса человека».

Замглавы Духовного собрания мусульман России Денис Мустафин, в свою очередь, рассказал, что исламские святыни страдают от подобного небрежного отношения не меньше — например, производятся коврики для молитвы с изображением мечетей и цитатами из Корана и «мусульмане там сидят».

Игуменья Ксения в ответ напомнила о ст. 5.26 КоАП о публичном умышленном осквернении предметов религиозного почитания, под действие которой вполне можно подвести описанные случаи. А научный руководитель Центра религий и права НИУ ВШЭ игумен Серапион и вовсе увидел в описанных действиях транспортников нарушение Конституции: «Юридически это выглядит так: определенная часть граждан нашей страны дискриминируется в праве пользования общественным транспортом на основании вероисповедания». По его мнению, после принятия закона на площадке комитета нужно организовать работу по исследованию подобных фактов и дальнейшему совершенствованию законодательства.

Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Анна Шафран предложила ввести повышенную ответственность за изображение культовых объектов без религиозных символов, поскольку это, по ее убеждению, грозит формированием у детей неправильных ценностей. А СМИ, которые «целенаправленно транслируют такую информацию», госпожа Шафран предложила «признать экстремистскими или внести в реестр иноагентов». Яна Лантратова попросила оформить эти идеи в письменном виде и направить в комитет.

Наконец, под занавес заседания возник вопрос и о советских фильмах, где на кадрах с храмами обрезались кресты. Но их члены комитета дружно решили пощадить и не запрещать.

Ксения Веретенникова