Капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд

Инфляция в России с 10 по 16 июня вернулась к темпам роста 0,04% неделя к неделе, следует из данных Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров сохраняется снижение цен (-0,2%). Но в сравнении с этой неделей в 2024 году инфляция в данном сегменте составляет 12,16%. С прошлой недели продолжают дешеветь капуста (-4,46%), яйца (-1,85%) и томаты (-1,68%). Сохраняются и тенденции на удорожание: заметно растут в цене яблоки (1,31%), огурцы (1,44%) и морковь (2,40%).

В непродовольственном сегменте отмечается удешевление электро- и бытовых приборов (-0,7%) относительно прошлой недели. Среди наблюдаемых Минэкономразвития услуг за прошлую неделю просматривается рост цен на проживание в гостиницах — 0,4%.