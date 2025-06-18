Очень сложные дела

Кировский районный суд Екатеринбурга с четвертой попытки приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении девяти сообщников бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, который ранее обвинялся в создании ОПГ, занимавшейся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. По данным следствия, члены преступной группы совершили не менее 17 коррупционных преступлений: незаконно распорядились государственным имуществом на общую сумму более 366 млн руб., растратили более 119 млн руб. и получили взяток на 44,5 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Екатеринбурга с четвертой попытке зачитали обвинительное заключение ряду чиновников и предпринимателей по громкому уголовному делу, связанному с экс-главой министерства Алексеем Пьянковым.

Сам господин Пьянков не проходит обвиняемым по этому делу, но его имя в зале суда сегодня звучало едва ли не чаще обвиняемых.

Среди обвиняемых — Елена Николаева и Константин Никоноров, Карина Горностаева, Екатерина Гребенщикова, Александр Кан, Оксана Каспрова, Наталья Ким, Ольга Невская и Анна Эмишян. В зависимости от степени участия в преступлениях им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). От общения с прессой адвокаты и сами подсудимые отказались.

Согласно обвинительному заключению, Алексей Пьянков, заняв высокопоставленную должность (в 2012 году был назначен главой МУГИСО по указу на тот момент губернатора Евгения Куйвашева), решил создать организованную преступную группу внутри министерства, поставив на должности приближенных людей и сделать их номинальными владельцами компаний для совершения коррупционных преступлений. В его владении были ООО «Белый лотос», ООО «Крепкий алкоголь», Rival Project Ltd на Кипре и ряд других.

До назначения на пост министра Алексей Пьянков с 2000 по 2007 год работал адвокатом и активно занимался предпринимательской деятельностью, где и встретил будущих сообщников, считает следствие. На должность первого заместителя он назначил Елену Николаеву, его заместителем стал Константин Никоноров, главой распорядительной дирекции МУГИСО – Карина Горностаева, председателем Фонда имущества Свердловской области Ольга Невская. Примечательно, что ранее никто из них не имел опыта работы на государственной службе.

По версии следствия, члены группы, работавшие в министерстве, приняли на себя обязательства по выполнению поручений министра, связанных с совершением коррупционных преступлений.

Так, якобы сообщница Пьянкова Оксана Касапарова в соответствии с его указом являлась членом общественного совета, «что беспрепятственно позволяло ей находиться в служебных кабинетах министерства, встречаться с сотрудниками и получать служебную информацию».

Кроме того, в состав преступной группы Алексей Пьянков и его сообщники привлекли адвоката Екатерину Гребенщикову, главу компании АО «Группа "Кан"» Александра Кана, который считался человеком из ближнего окружения министра, а также Наталью Ким и Анну Эмишян. Для сокрытия преступлений внутри министерства Пьянков, считает следствие, создал комиссии, заседания которых носили формальный характер, и их деятельность была направлена на придание видимости коллегиальности принятия решений, которые фактически уже были приняты им единолично.

Как установило следствие, члены преступной группы совершили не менее 17 коррупционных преступлений: растратили и присвоили денежные средства государственного предприятия на общую сумму более 119 млн руб., незаконно распорядились государственным имуществом на общую сумму более 366 млн руб., а также получили взяток на общую сумму более 44,5 млн руб.

Обвинение считает, что после создания устойчивой группы, где у каждого была своя преступная роль, подельники через подконтрольную компанию «Белый Лотос» заключили договоры на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом Крылова», построенного во второй половине XIX века. Компания обязалась сохранить внешний облик объекта культурного наследия, однако в ходе работ были разрушены кирпичные стены. Для восстановления объекта требуется более 9,1 млн руб. Впоследствии двухэтажный особняк перестроили в 10-этажный бизнес-центр «Тургенев».

Кроме того, как установило следствие, подконтрольное сообщникам АО «Компания СТ» использовалось для оформления на данное общество похищенного госимущества – земельных участков, принадлежащих Свердловской области, путем их приобретения в льготном порядке: без проведения аукциона, по заниженной цене – за 15% от их кадастровой стоимости. Согласно материалам дела, подельники присваивали деньги МУГИСО в пользу подконтрольных юридических лиц.

В уголовном деле фигурирует взятка в 11 млн руб. от одного из предпринимателей за оказание содействия в приобретении распорядительной дирекции МУГИСО у него здания более, чем за 224,8 млн руб. под предлогом размещения в нем структур, занимающих здания бывших детских дошкольных образовательных учреждений. Взятка в 2 млн руб. была получена от участника ООО «НПП Горизонт» за продление срока договора аренды земельного участка, площадью более 3,7 тыс. кв.м.

Кроме того, согласно материалам дела, которые есть в распоряжении «Ъ-Урал», в уголовном деле есть эпизод в 2013 году о растрате денег при реставрации Центрального стадиона по ул. Репина, 5 для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стадион является объектом культурного наследия.

По версии следствия, МУГИСО в лице Алексея Пьянкова по поручению на тот момент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обязался предоставить застройщику земельные участки, необходимые для строительства и реконструкции стадиона.

В 2014 году Алексей Пьянков якобы договорился о выкупе помещений на четвертом этаже стадиона у застройщика в лице ООО «ПК БСУ-групп» по приемлемой для него цене в 4 млн руб. за оказание содействия в приобретении помещений. При выполнении данных условий помещения площадью 152,5 кв.м. по указанию Пьянкова и его подельников были выкуплены МУГИСО за 17,7 млн руб.

Продавец с учетом того, что предложенная стоимость соответствовала его требованиям, и, желая в дальнейшем также получить деньги за не принадлежащий ему четвертый этаж здания, согласился на данные условия. По версии следствия, после получения оговоренной взятки члены министерства должны были организовать подготовку документов и совершение действий, направленных на придание видимости законности последующего выкупа МУГИСО помещений четвертого этажа здания Центрального стадиона. Для этого планировалось внесение в государственный кадастр недвижимости ложных сведений об увеличении площади объекта недвижимости, за что представители министерства получили еще более 14 млн руб. через посредников, второй транш составил более 6,7 млн руб. за незаконное приобретение самовольной постройки.

Впоследствии по поддельным документам площадь помещения после проведенных работ выросла до 499,5 кв.м. Однако соответствующее заявление не прошло через Росреестр от имени ООО «ПК БСУ-групп». Тогда сообщники приняли решение направить дополнительное соглашение от имени министерства, но заявление принято не было в связи с ложными документами.

Несмотря на то, что Алексей Пьянков является ключевой фигурой обвинения он не проходит обвиняемым по уголовному делу. Собеседник «Ъ-Урал» пояснил, что производство по уголовному делу в отношении бывшего министра приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции (СВО).

Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 года. После задержания в 2016 году он находился под подпиской о невыезде, вину он не признавал. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В 2024 году Верховный суд РФ признал незаконным соответствующее решение призывной комиссии. Экс-чиновник отправился в зону специальной военной операции (СВО) за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие.

Чтение обвинительного заключения продолжится 23 июня.

Мария Шараева