Покупателей подключат к продажам

В Wildberries начали тестировать функцию частных продаж, теперь физлица могут продавать товары друг другу напрямую. Сервис доступен части клиентов через сайт и приложение. Товары, ранее купленные на платформе, можно предложить другим пользователям в новом разделе «Ресейл», рассказала основательница компании Татьяна Ким в интервью ТАСС. После прохождения верификации становится активной кнопка «Разместить объявление». К продаже не допускаются техника, продукты питания, медикаменты, алкоголь, крупные товары и продукция 18+. При этом лимит по стоимости — от 50 руб. до 25 тыс. руб. Деньги перечисляются только после получения товара покупателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По оценке руководителя «Клуба партнеров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, запуск может быть связан с экспансией после объединения Wildberries и Russ, а также ослаблением конкурентов: «Удобство данной схемы будет заключаться в том, что логистика между покупателем и продавцом станет строиться на базе логистики маркетплейса. К тому же, думаю, эта схема будет вполне безопасна как для клиента, так и для селлера, если площадка сама будет выступать в качестве гаранта сделки. Стоит отметить, что пару недель назад приложение "Авито" пропало из Apple Store. И, по мнению некоторых экспертов, трафик у них все-таки из-за этого немножечко просел.

Кроме "Авито", в России нет сейчас аналогов классифайдов, так что ниша вполне востребованная.

Ozon и "Яндекс Маркет" уже ранее предпринимали попытку создания собственных аналогичных проектов, но они были закрыты. Возможно, причина кроется в сложности модерации контента. На это требуются значительные ресурсы, а у маркетплейсов своих забот по работе с селлерами достаточно. Может быть, и площадки поняли, что это приводит к захламлению товарными предложениями. Либо платформы захотели отказаться от этой идеи, потому что классифайд — это все же подержанные товары, а они борются за ассоциацию себя с новой, надежной продукцией».

Сервис «Объявления» у Ozon закрылся менее чем за год; «Яндекс Маркет» развивает модель ресейла с октября 2022 года через партнерские перепродажи. На фоне конкурентов преимуществом Wildberries остается высокий пользовательский трафик, отметил директор ArtWeb Group Александр Хачиян: «Есть индустрия, где компании зарабатывают на трансакциях, а есть варианты, при которых игроки получают прибыль благодаря рекламной модели. C2C-модель зарабатывает на рекламе, и там есть какие-то дополнительные сервисы. Транзакционная модель, как у Wildberries, имеет огромный потенциал, это одна из крупнейших площадок по трафику. Она может этот рынок сильно расширить, увеличить количество услуг, сервисов, которые добавляют ему трафик. Это дополнительный огромный блок заработка для компаний и услуг для пользователей площадки.

В этом случае все примерно так же, как у крупнейших ритейлеров, когда лидеры в своих нишевых индустриях запускают свои маркетплейсы. То есть, если зайти, например, на сайт того же "Спортмастера", то на некоторых карточках товаров сразу есть указание, что продукция представлена таким-то продавцом. У Wildberries будет примерно та же схема. При этом введение C2C-модели, очевидно, повлияет на продажи обычных селлеров, потому что для них это какая-то конкуренция. Надо понимать, что есть сегмент тех, кто хочет приобрести, например, новый телевизор. Вот такие пользователи, условно, идут на Wildberries. А есть те, кто хочет сэкономить, купив подержанный товар. Вот они сразу уходят на "Авито". Но теперь эта категория клиентов не будет выбирать эту доску объявлений».

В марте Wildberries также анонсировала запуск сервиса Click&Collect для продавцов из 16 городов. Покупатели смогут забирать заказы напрямую из магазинов или складов селлеров. Услуга уже доступна в приложении, а в дальнейшем планируется ее расширение на всю Россию.

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Валерия Калинина